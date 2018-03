Denunciaron a un profesor de la Escuela Rivadavia por abusar de una alumna

La madre de una menor de 16 años recurrió a los medios de comunicación al advertir que el profesor a quien denunció por abuso sexual sigue dando clases normalmente.

María del Carmen contó que el acusado es un docente de la Escuela Técnica “Bernardino Rivadavia” ubicada sobre avenida Teniente Ibañez 1897.

“La notaba rara, cuando le pregunté qué le pasaba se desplomó y me contó que su profesor le había tocado partes de su cuerpo”. “Mi hija se empezó a cortar las partes donde él la tocaba, agarraba un trincheta y se marcaba toda”, detalló la angustiada madre en declaraciones a Radio Sudamericana.

Asimismo, contó que el viernes realizó la denuncia policial que fue caratulada como supuesto abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación. Hasta el momento el acusado sigue dando clases y en el Ministerio de Educación le indicaron que “debe aguardar la resolución de la Justicia”.

“Todo comenzó el año pasado, cuando entraron a la feria de ciencias, yo tenía mis reservas con el profesor, por lo que decidí que ella no esté en contacto con él porque me habían contado que tenía antecedentes. En San Luis del Palmar lo habían echado por el mismo inconveniente”, dijo la madre.

Agregó que “el profesor le pidió que participara en la feria de ciencias con los chicos de séptimo año, ella estaba en quinto, y que si lo hacía aprobaría la materia, lo que no cumplió. Como habían ganado las provinciales, tenían que viajar a las nacionales, pero yo no lo autoricé y desde ahí empezó a amenazarla diciéndole que ella tenía que hacer lo que él quería o se iba a desquitar con el hermano, que también iba al mismo curso”.

Al ser consultada sobre la reacción de la joven al relatarle lo que estaba atravesando, María del Carmen dijo que “ella me contó que él la manoseaba, que le tocó todo el cuerpo y me decía ‘ya no aguanto más, no quiero que nadie me vea’. Llorando, un día me dijo ‘el profesor me tocó el cuerpo, me arrimó todo y me amenazó que tenía que hacer todo lo que él me decía o se desquitaba con mi hermano’”.

“La Policía me dijo que mi hija no vaya a la escuela, pero el profesor sigue dando clases”, afirmó.

“Con la denuncia, fui el lunes al colegio, me realizaron un acta para enviar al Ministerio de Educación. Ayer fui al ministerio y me dijeron que tenía que esperar los tiempos de la Justicia”, relató.

“Espero que lo suspendan, quisiera que el tipo esté preso, mi hija tiene pericias psicológicas y desde la escuela me dijeron que la Justicia decida”, finalizó.