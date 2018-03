Presentaron procedimiento para casos de flagrancia

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Eduardo Panseri, presentó formalmente ante jueces de primera y segunda instancia, fiscales y personal policial, el procedimiento para casos de flagrancia aprobado por la corte provincial en octubre de 2017.

El acto contó con la presencia del fiscal general, doctor César Sotelo, y el ministro de Seguridad, doctor Juan José López Desimoni.

La flagrancia está definida en el artículo 287 del Código Procesal Penal del siguiente modo: “Cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido (damnificado) o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en una infracción”.

El artículo 288 se refiere a otros casos de aprehensión en los que los oficiales y auxiliares de la Policía judicial “deberán aprehender, aun sin orden judicial, al que intentare un delito, en el momento de disponerse a cometerlo, y al que fugare estando legalmente preso. También podrá aprehender a la persona contra la cual haya indicios vehementes de culpabilidad, salvo que sea menor de 18 años, siempre que sus antecedentes hagan presumir que no obedecerá la orden de citación y aparezca procedente la prisión preventiva”.

El magistrado explicó que en los casos de flagrancia lo que se busca es dar respuestas ágiles y eficientes, no sólo a las víctimas sino también a los propios imputados. Este último tendrá la posibilidad de un juicio justo y rápido en 24, 48 o 72 horas; e inclusive solicitar en forma inmediata a la decisión del magistrado, un juicio a prueba (también conocido como probation).

Se trata de un procedimiento legal que respeta los principios básicos del debido proceso (acusación, defensa, prueba y sentencia) y propone dar respuestas a la sociedad casi con la misma velocidad con la que se comete esta clase de delitos, expuso el doctor Panseri.

Luego de que la persona sea sorprendida cometiendo un delito, se deberá redactar el acta de aprehensión, de secuestro; rellenar luego el preventivo electrónico; proceder a la revisión médica y a hacer conocer los derechos al sujeto aprehendido. El imputado deberá estar detenido 24 horas para asegurar su presencia ante el juez, que celebrará una audiencia junto a la víctima, y en la que se presentarán los elementos probatorios.

El magistrado deberá resolver nulidades si las hubiere, definir el estado de libertad o el dictado de medidas cautelares, culminando con la acusación del fiscal, que no es otra cosa que el requerimiento a juicio. Finalmente, tendrá lugar el alegato defensivo y la decisión del juez, o auto de procesamiento, prisión preventiva o cautelar si correspondiere. La apelación tendrá un máximo de 30 días.

La semana que viene se darán a conocer las fechas para los talleres teórico-prácticos de capacitación de agentes policiales y funcionarios judiciales, previos a la implementación del procedimiento.