Santa Lucía: expectativa por apoyo al proyecto para la planta de acopio y empaque

Tras una reunión que mantuvieron el intendente de Santa Lucía, José Sanánez, y el gobernador Gustavo Valdés, el Jefe comunal resaltó el acercamiento que habría para que la Provincia apoye el proyecto.

“Cuando le planteé el tema, el Gobernador me dijo que la Provincia está dispuesta a hacer la obra de los galpones de empaque. ‘Dame el terreno y yo hago la obra’ me dijo”, contó Sanánez a Radio Power.

“Le dije que era una buena idea para comenzar a trabajar juntos. Eso fue algo que me sorprendió de manera agradable”, confesó.

Anticipó que, por pedido de Valdés, se reunirá con el ministro de Producción, Jorge Vara, “para compatibilizar ideas”.