Finalmente, Maradona no asistirá al casamiento de su hija mayor Dalma

Maradona se encuentra actualmente concentrado junto al resto del plantel en Dubai, de cara al encuentro con Al Arabi que mañana definirá si su club asciende o no. A tres fechas de que finalice el campeonato, del resultado del partido dependería también su continuidad al frente del equipo. La mayor resistencia para poder ausentarse la encontró, de hecho, en el jeque que es propietario del club, que le recordó al exfutbolista que sólo podría justificarse "si viajara por el nacimiento o la muerte de un familiar directo".

Sin embargo, ese no sería el único motivo por el que Maradona desistió de la idea de decir presente en la boda de su hija: además del primer enfrentamiento por la intención de Dalma de no invitar a Rocío Oliva, hay otras decisiones sobre la lista de concurrentes que habría molestado de sobremanera al Diez. Una versión asegura que las hermanas del exfutbolista no estaban dentro del plan original de invitados, y que fueron convocadas a último momento; otro rumor indica que Diego no se sentiría cómodo con la presencia de Ricardo Darín y Dady Brieva, con quienes ha mantenido afrentas mediáticas en el pasado.

