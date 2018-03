Ginóbili alcanzó el récord de robos de la historia de San Antonio

(Telam) San Antonio Spurs venció como local anoche a Oklahoma City Thunder por 103 a 99 y lo alcanzó en la cuarta ubicación de la Conferencia Oeste de la NBA, en una jornada en la que el crack argentino Emanuel Ginóbili alcanzó el récord de robos en la franquicia texana.

Más allá de los 10 puntos que anotó durante los 14 minutos y 14 segundos que estuvo en la cancha, y que fueron decisivos en el partido, Ginóbili sumó dos robos y quedó en la historia de la franquicia como el jugador que más robos suma en temporada regular.

Es que el bahiense alcanzó los 1.389 (en 1.052 cotejos), superando por uno al emblemático David Robinson (en 987 partidos), el "Almirante", retirado hace 15 años, y de esta manera se transformó en el mayor robador de balones de la historia de los Spurs.

In the first half, Manu Ginobili became the franchise leader in career steals#GoSpursGopic.twitter.com/GFXMvKUzg5