Malala volvió a su pueblo natal por primera vez desde que fue baleada

"Ha visitado con sus padres y su hermano su casa, donde permaneció durante un rato", indicó a la agencia EFE una fuente policial, que pidió no ser citada.

So much joy seeing my family home, visiting friends and putting my feet on this soil again. #Home #Pakistan pic.twitter.com/B8VN5Odd27

Posteriormente, la joven de 20 años, a la que también acompaña la ministra de Información paquistaní, Marriyum Aurangzeb, se dirigió al Instituto de Cadetes Gali Bagh, centro educativo militar a unos 30 kilómetros de Mingora, donde se reunió con estudiantes en un encuentro al que también estaban invitados amigos de la joven.

La activista no pudo reprimir las lágrimas en un discurso discurso televisado en la oficina del primer ministro, Shahid Khaqan Abbasi, en el que afirmó que regresar a su país es un "sueño".

Sin embargo, su presencia también ha despertado duras críticas y protestas, como la organizada por la principal asociación de escuelas privadas del país el viernes bajo el lema "Yo no soy Malala".

La joven reside en Reino Unido donde fue evacuada tras su ataque en 2012 y ahora estudia en la Universidad de Oxford.

El Fondo Malala fue creado en 2013, por Malala y su padre, Ziauddin, como fundación para concienciar acerca del impacto social y económico que tiene la educación de las niñas.

En 2014, Malala se convirtió a sus 17 años en la Premio Nobel de la Paz más joven de la historia, galardón que compartió con Kailash Satyarthi, activista contra el trabajo infantil en la India.