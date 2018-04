Romero dijo que diputados del NEA coinciden en pedir la reducción en tarifas energética

Luego de presentar un proyecto de ley para retrotraer los tarifazos eléctricos y bajar un 50% el precio de la energía para Corrientes; el diputado nacional Jorge Antonio Romero (FpV-PJ) comentó que está dialogando con legisladores de Entre Ríos, sus pares de Corrientes y de otras provincias vecinas para coordinar más demandas legislativas sobre temas energéticos.

“Más allá del partido al que pertenezcamos; con varios legisladores coincidimos en defender los intereses de nuestras Provincias y en reclamar, desde el Congreso y las Legislaturas; una reparación histórica con compensaciones económicas para nuestros usuarios”, explicó el diputado nacional por Corrientes.

Adelantó que se está coordinado un primer encuentro de legisladores nacionales, diputados y senadores provinciales en la Legislatura de Entre Ríos. La misma acción se realizará luego con legisladores provinciales de Corrientes; y avanza con el mismo diálogo con diputados y senadores de otras provincias del NEA.

El proyecto de ley presentado por Jorge Romero propone “suspender los exorbitantes, abrumadores y violentos incrementos tarifarios”. Busca abaratar un 50% el costo de la electricidad para las provincias “que aportan al sistema eléctrico nacional, como lo hacen Corrientes y Entre Ríos a través de las represas Yacyretá y Salto Grande” [https://bit.ly/2G95WAP]

“Buscamos atenuar el impacto de los aumentos indiscriminados y que los usuarios obtengan una compensación por el uso de los recursos naturales y técnicos de nuestra Provincia, que aporta energía al resto del país. Tenemos unas de las tarifas más caras del país y somos aportantes al sistema interconectado nacional”, explicó el diputado sobre su iniciativa que es acompañada por sus pares Julio Solanas de Entre Ríos; José Ruíz Aragón y Aracely Ferreira de Corrientes.

A las exorbitantes subas que se están aplicando en las facturas de luz, esta semana se le sumó el anuncio del Ministerio de Energía de la Nación sobre incrementos en las tarifas de gas.

“En Corrientes y en todo el NEA, dependemos exclusivamente de las garrafas. Si bien el ministro Aranguren anunció incrementos del 16% al 40% desde abril; en nuestras provincias ya subió un 50% el precio de las garrafas desde el mismo día del anuncio”, comentó Romero.

“Tras el anuncio de Aranguren, los comercios remarcaron el precio de la garrafa de 10 kilos que pasó de $220 hasta los $350 puesta en domicilio. Eso pasa porque el Estado no controla y no sanciona los abusos. Y las consecuencias las pagan las familias de nuestras provincias que, además de no tener gas natural, tienen los índices de pobreza más altos de la Argentina”, agregó el legislador correntino.

Por esta razón, Jorge Antonio Romero adelantó que también trabajarán en proyecto legislativos que propongan tarifas diferencias en garrafas para Corrientes y otras provincias del NEA.

“Así como las provincias del sur tienen tarifas diferencias por ser productoras de gas, proponemos que Corrientes y otras provincias del NEA tengan tarifas más bajas por ser productoras de electricidad a través de las represas. Eso sumado a que no tenemos gas natural y una difícil realidad socioeconómica; por lo que también consideramos que merecemos tarifas diferenciadas en gas”, comentó el diputado nacional del FpV-PJ.