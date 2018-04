Aguardan informe escrito del Municipio sobre las medidas adoptadas con 312 empleados

El secretario coordinador y el asesor legal de la Municipalidad de Esquina concurrieron al recinto legislativo, donde brindaron un informe oral sobre las distintas medidas que implementaron con los 312 empleados que la anterior gestión pasó a planta a través de la resolución 525/17 y que días atrás quedó en suspenso por una decisión judicial. Medida que, a su vez, habría derivado en la cesantía de unas 68 personas. Ahora, desde el bloque de la oposición aguardan recibir una comunicación escrita sobre el caso.

“En la sesión extraordinaria por la emergencia agropecuaria, solicité a través de la Presidencia un proyecto de comunicación para que el secretario coordinador, Luis Ojeda, asistiera a la sesión ordinaria del miércoles a la noche y nos brindara información sobre qué está sucediendo con el personal municipal contemplado en la resolución 525/17. Finalmente, también concurrió el asesor legal, quien en realidad fue el que habló”, contó Silvana Bianchi a El Litoral. Al mismo tiempo agregó que “las consultas eran varias, como ser, cuántos empleados -entre planta permanente, contratados y jornalizados- posee el Municipio, copia de los acuerdos firmados por la actual gestión con al menos dos gremios y las diferentes medidas que adoptaron desde diciembre con ese grupo de empleados”.

Con respecto a las respuestas recibidas, Bianchi expresó que “todo fue en forma verbal, no exhibieron documentaciones. Y según dijeron, el personal está suspendido. Pero lo concreto es que, hasta el miércoles último, unas 68 personas fueron notificadas que ya no trabajan más en el Municipio. Y extraoficialmente me manifestaron que luego, otras 15 personas recibieron la misma notificación”. A lo que agregó que “según el asesor legal ‘sólo están suspendidos’ pero lo concreto es que no ya no pueden entrar a sus lugares de trabajo y por consiguiente tampoco el mes venidero percibirán un haber”.

Por eso, Bianchi indicó que “esperaré el martes el informe por escrito que ellos adujeron que no pudieron traerlo porque no les daba el tiempo. En caso de que no lo remitan, insistiré con el planteo”.

En paralelo a esto, la asesora legal de uno de los gremios municipales (Sitemec) ya anunció días atrás que apelarán el fallo que ordenó la suspensión de la resolución 525/17 a través de la cual unos 312 empleados fueron incorporados como personal permanente por la gestión anterior.

Una cuestión no menor porque en base a esa decisión judicial, quienes no firmaron un acuerdo con la nueva gestión municipal, quedaron sin contrato ya que éste caducó el 31 de diciembre del año pasado.