Aranduroga careció de definición

Variantes. Aranduroga no tuvo sorpresas en el ataque para romper la defensa entrerriana.

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Pasó otra jornada del Torneo del Interior B de rubgy y Aranduroga sigue sin poder ganar. Ayer, en el marco de la cuarta fecha del grupo 2, el equipo correntino perdió como local frente a Tilcara de Paraná 24 a 19. Quedó en el último lugar de la zona, sin punto alguno y, cuando aún le queda por jugar dos partidos en la fase clasificatoria, ya sabe que deberá disputar la ronda Permanencia.

El conjunto Cebra tomó el protagonismo del cotejo teniendo en su poder la pelota, pero sin claridad para quebrar la defensa rival. Además, mostró imprecisiones en los pases y se equivocó en la toma de decisiones.

Cada error lo pagó caro y por eso Tilcara, que en el segundo tiempo presionó un poco más con sus delanteros, se llevó el triunfo.

Rápidamente, Aranduroga se vio abajo en el marcador. Una falla en la recepción provocó una infracción que la visita aprovechó para ir al line y luego empujar con el maul hasta el ingoal local.

La respuesta correntina llegó con una excelente jugada de Enzo González (autor de todos los puntos correntinos). Después de varias fases en ataque, el apertura uso el pie para poner la pelota atrás de la línea defensiva para después apoyar el try.

La segunda conquista visitante llegó después de recuperar la pelota, ante un free kick dentro de las 22 que jugó velozmente Aranduroga. El local estaba mal parado, no soportó la presión entrerriana e Hipólito Pérez sumó cinco puntos.

Con tres penales (uno en el cierre del primer tiempo), de González, Aranduroga dio vuelta el marcador, pasó a ganar 19 a 17 con 20 minutos por jugar.

En ese momento, Tilcara hizo valer la potencia de sus delanteros. Se instaló cerca de la zona de anotación y con el scrum fue sometiendo al pack contrario que solamente opuso varias infracciones hasta que el árbitro Bogado sancionó el try penal.

Aranduroga recuperó la posesión de la pelota, intentó adelantarse en el campo de juego, pero volvió a mostrar falta de variantes en la ofensiva e inseguridad de manos. Así se le fue la oportunidad de conseguir su primer festejo.