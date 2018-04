Concluye la tercera fecha del Apertura

La tercera fecha del torneo Apertura que organiza la Asociación Correntina de fútbol de salón se completará hoy en las canchas del club Hércules y del Centro de Educación Física Nº 1.

Entre los partidos destacados, se puede mencionar el que disputarán en la categoría superior, Pingüinos, uno de los líderes, y Nacional, uno de los perseguidores.

Además, se producirá el choque entre Bañado Norte y Oriana, dos equipos que están en el lote de punteros en la división A.

En tanto que Comunicaciones, también con punta ideal, se medirá con Deportivo Dengue, equipo que todavía no pudo ganar en la competencia.

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha de Hércules: 8.45 (C) Imperio - Los Troncos, 11.00 (C) Acero Puro - Barrio 17 CFS, 12.00 (C) Juan de Vera - Lunes Culturales, 13.00 (C) Cofradía - Hotel Hawai, 14.00 (C) Submarino - Hebraica, 15.00 (B) Internacional - Talleres, 16.00 (B) Boca Unidos - Porto FS. 17.00 (B) Aberturas Nordeste - Don Ocho, 18.00 (A) Pingüinos - Nacional, 19.30 (A) Olimpia - 17 de Agosto, 21.00 (A) El Cosmos - Marmolería y 22.30 (A) Deportivo Dengue - Comunicaciones.

Cancha CEF Nº 1: 8.45 (C) Centauro - Olimpo, 11.00 (C) Deportivo Sur - El Santo, 12.00 (C) Aplanadora - Libertad, 13.00 (C) Juniors - Deportivo Perú, 14.00 (B) San Benito - San Gerónimo, 15.00 (B) Gafa - Islas Malvinas, 16.00 (B) El Decano - Jaguares, 17.00 (B) Barrio San Martín - Mayorista, 18.00 (A) Panadería Romero - Primos, 1930 (A) Cruz Diablo - Real Unión y 21.00 (A) Bañado Norte - Complejo Oriana.