Docente correntino becado por la OEA proyectó un diseño educativo inclusivo

El docente correntino Víctor Hugo Borda, único becado en el país para cursar una diplomatura sobre educación especial por la OEA, logró obtener dicho título gracias a un proyecto que busca promover un diseño educativo inclusivo en todos los niveles del aprendizaje. Aseguró que en Corrientes hay una mejora en la inserción de los estudiantes en las escuelas comunes, y que la situación en Argentina es mejor en comparación a otros países.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece anualmente una serie de capacitaciones en varias disciplinas, las cuales pueden ser desde cursos hasta diplomaturas, y que se dictan de manera semipresencial o virtual en universidades de toda Latinoamérica. La entidad ofrece becas para los profesionales, quienes pueden acceder por invitación, antecedentes con estudios similares o por la presentación de un proyecto.

En septiembre del año pasado se conoció que Víctor Hugo Borda, un docente correntino que se desempeña como asistente de estudiantes y otros profesores en cuestiones de inclusión educativa en el Nivel Secundario, fue el único argentino becado para poder estudiar en la diplomatura en Discapacidad, Derechos Humanos y Educación Inclusiva. Coordinada por la Universidad de Chile, el profesor realizó dicha capacitación con éxito hasta el 6 de diciembre de 2018. Hace dos semanas le avisaron que había aprobado.

“El rector de la Universidad de Chile me comunicó que aprobé la diplomatura y ahora estoy a la espera de saber cómo será la entrega del título”, contó Borda a El Litoral, quien se mostró complacido por el logro obtenido. Según detalló, el cursado lo realizó con otros diez profesionales de varias áreas y consistía en cuatro módulos que finalizaban con una actividad. Al término de estas labores, el estudiante debía presentar un proyecto final para obtener la diplomatura.

“Mi proyecto consistió en promover un diseño universal de aprendizaje que atienda a la diversidad de discapacidades y que no se limite sólo a las cuestiones físicas”, comentó el docente, y explicó que “la idea es que el profesor se prepare para trabajar en el aula también con alumnos de otras culturas o de sectores menos favorecidos”, los cuales muchas veces se topan con barreras que les impiden acceder a una educación en iguales condiciones. “A eso se le suma el objetivo de que el docente pueda hacer uso de las tecnologías disponibles para facilitarle las cosas al alumno”, agregó.

Borda señaló que el proyecto para una educación inclusiva debe abarcar al Nivel Superior, ya que “en la universidad se habla de inclusión, pero no todos los docentes cuentan con los materiales o conocimientos para trabajar con personas con discapacidad”. “Los mismos estudiantes tampoco, muchas veces se dejan fotocopias como material para estudio, como si fuese algo accesible para todos”, añadió.

Mejoras en las escuelas

Consultado acerca del acceso a la educación común por parte de los niños y niñas que tengan alguna discapacidad, el docente becado destacó que en Corrientes se nota una mejoría con el correr del tiempo. “Cada vez son más los estudiantes con discapacidad en escuelas comunes, y eso tiene que ver con la formación de los directivos y docentes, y también porque es algo que nadie puede prohibir, ya que es un derecho avalado por la Ley de Educación y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, detalló.

Asimismo, puntualizó que tanto en la provincia como en el resto del país “no hay estadísticas” sobre la cantidad de gente que tiene alguna discapacidad, aunque se estima que “hay un alto porcentaje de niños o niñas que no están incluidos por varias razones, sea por la familia o por las instituciones”. “Por mi experiencia con otros profesionales que conocí, puedo decir que en Argentina estamos mejor que en otros países, en algunos recién hace poco comenzaron a implementar pensiones”, sostuvo Borda.