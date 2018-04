El feriado extralargo complicó a los tarjeteros

Por la celebración de Semana Santa y el Feriado Nacional del 2 de Abril, los operadores del estacionamiento medido solicitarán que se arbitren los medios necesarios para que se les permita trabajar los Sábados de Gloria y se habilite un lugar desde donde ellos puedan retirar las máquinas y rendir las horas vendidas.

También requieren un nuevo análisis sobre la cantidad de horas que deben vender mensualmente, dado la baja demanda que existe actualmente.

De acuerdo con lo informado, este período de Semana Santa, que es no laborable, complica los ingresos de los operadores dado que no perciben el 40% de ganancia diaria, que habitualmente reciben al vender las horas de estacionamiento. Ante esta situación comentaron a El Litoral que solicitarán a la Comuna que se modifiquen las resoluciones establecidas, para que se les permita cumplir con sus funciones los Sábados de Gloria, como sucedía cuando trabajaban con las tarjetas.

Y según lo manifestado por uno de los operadores, desde la Comuna le informaron que durante los feriados provinciales trabajarán sólo medio día y durante los nacionales no prestarán servicio, situación que no genera mayor controversia, a excepción del período de celebraciones litúrgicas, ya que implica muchos días sin ingresos y va en detrimento de la economía familiar de cada trabajador.

“Nosotros, del total de venta por día, nos quedamos con un 40%, y esa plata no percibimos por 7 días y es mucho lo que nos perdemos”, señaló el operador.

Al hacer referencia a las mejoras que solicitaron, se pudo saber que todavía no han avanzado y que se encuentran realizando asambleas para analizar la situación a fin de tomar alguna resolución y así lograr que sus reclamos sean escuchados.

Cabe recordar que los trabajadores carecen de obra social, seguro de vida y cobertura por riesgo de trabajo. Así como también vienen solicitando que se eleve el precio de la hora de estacionamiento de $10 a $20.

En este contexto, además, solicitan la renovación y mantenimiento de los equipos que a mediados de abril cumplirían dos años de funcionamiento.