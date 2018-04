Hubo récord de venta de automóviles pero retracción en alimentos y vestimentas

En el primer trimestre del año se espera que haya en el país una inflación acumulada superior al 6% y para este mes que comienza el panorama es desalentador por los nuevos ajustes en las tarifas de gas y en el transporte público de pasajeros. En Corrientes, los supermercados y locales de indumentaria no pudieron mejorar su comercialización en los tres primeros meses del año, mientras que las concesionarias tuvieron un incremento en las ventas que superaría el 20% en comparación al mismo tramo de 2017.

El estancamiento en algunos comercios se debería a la inflación, el dólar y el aumento del combustible, según explicaron a este medio. En el sector automotriz, la mejora se repite en todo el país y esto se debería a las promociones que ofrecen desde las diferentes marcas nacionales e internacionales.

“En cuanto a la venta de productos de consumo masivo, los comercios no se terminan de recuperar. En supermercados y locales de vestimenta seguimos con la demanda baja, la gente no está con el dinero disponible para grandes consumos y las expectativas no son alentadoras. Por otro lado, sí hay rubros que mejoraron, como los que se dedican a la venta de autos y motos, tuvieron un inicio de año muy bueno en comparación a lo que fue el primer trimestre de 2017. Hubo récord de venta de automóviles pero retracción en supermercados y vestimenta”, dijo Daniel Cassiet, titular de la Federación Económica de Corrientes (FEC).

De acuerdo al relevamiento que hizo en las últimas horas la FEC, hay buena expectativa en los locales de venta de electrónica por el Mundial de Rusia. “Esperan buena venta para las próximas semanas, en diciembre (2017) les fue muy bien, en enero bajó y en febrero se levantó un poco y se sostuvo en marzo; son bastantes optimistas para el mes de abril”, detalló Cassiet y remarcó que “cada sector tiene su particularidad, algunos mejoraron y otros no”.

“El problema es la inflación. En los supermercados nos dijeron que son las marcas líderes las que vienen con aumento, que ellos no son formadores de precios. Esta suba, según les comentan a ellos, sería por el precio del dólar y el combustible. Dicen que aumentan las marcas líderes y después les sigan las demás. La inflación real no está en los mismos parámetros que la del Gobierno nacional”, sostuvo el representante de la FEC.

En relación a la buena demanda en el sector automotriz, comentó que “colaboran mucho las promociones que sacan en diferentes modelos y los planes de financiamiento”. “También los usados tuvieron buena venta en comparación al 2017 en la provincia”, señaló y recordó que “esto se repite en el país, donde sostienen que hubo un 25% de aumento en la demanda”.