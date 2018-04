Juan R. Aguirre Lanari: un correntino ilustre

Por Ricardo G. “Caito” Leconte

Colaboración

Especial para El Litoral

En junio de 1982, luego de la derrota en la guerra de Malvinas, un correntino ilustre: el Dr. Juan R. Aguirre Lanari fue designado ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno que integró tuvo el respaldo de toda la dirigencia política, gobierno que asumió con el compromiso de convocar a elecciones sin proscripciones y entregar el poder antes del 30 de marzo de 1984, obligación que cumplió.

Para el juramento del Dr. Aguirre Lanari, mi padre fue a acompañarlo. En Aeroparque se encontró con el ex presidente Arturo Illia, a quien se acercó a saludar. Lo había conocido y tratado cuando fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Diego Diaz Colodrero-Di Tomaso entre 1963 a 1966, del Pacto Autonomista-Liberal que votó y respaldó al Dr. Illia. Este le dijo a mi padre: “Hizo bien en venir. A los amigos hay que acompañarlos siempre. El Dr. Aguirre Lanari tiene una difícil tarea que cumplir”. Y sin duda así fue. En esa función, entre otras tareas trascendentes, el Dr. Aguirre Lanari defendió con éxito el derecho argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, que se debían continuar reclamando por medios pacíficos. Tarea difícil, dado que el gobierno de la Gran Bretaña sostenía que luego de su victoria en la guerra reciente, quedaba cerrada toda discusión sobre el tema.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en noviembre de 1982, tras arduo debate, la posición argentina fue aprobada por 90 votos a favor y sólo 12 en contra, existiendo 52 abstenciones. La llamada Resolución 37/9, aprobada el 4 de noviembre de 1982, instaba a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña a reanudar “… las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución política a la disputa de la soberanía referida a la cuestión de las islas Malvinas (Falkland)”.

En el trámite para obtener el resultado favorable fue fundamental la gestión intensa y el respaldo de todos los países latinoamericanos, veinte firmaron el proyecto de resolución, entre otros Brasil, Chile y hasta Cuba. En el final del debate Aguirre Lanari logró el apoyo de los Estados Unidos, hasta entonces siempre al lado de Gran Bretaña. También obtuvo el apoyo de los Países No Alineados.

Este pronunciamiento favorable a la pretensión argentina ha sido fundamental. En todos los años siguientes, la Asamblea General de las Naciones Unidas repite el mismo reclamo con elocuente apoyo. Esto permitirá, alguna vez, recuperar la soberanía argentina sobre Malvinas”. Para que ello sea posible, decía Aguirre Lanari, no dudo de que todo el pueblo argentino, como lo ha venido haciendo hasta el momento, seguirá ejemplarmente unido en la causa Malvinas, a la que están ligados los sueños y las emociones más puras del alma nacional”.

El dio un paso decisivo para que así pudiera ser. Gracias a su gestión, la instancia sigue abierta.

El Dr. Juan R. Aguirre Lanari falleció el 12 de diciembre último, a la edad de 97 años.

Es justicia, estímulo y honra para los correntinos recordarlo.

Referencias fotográficas

1. El canciller Juan Ramón Aguirre Lanari hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de noviembre de 1982, defendiendo con éxito nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas

2. El canciller Juan R. Aguirre Lanari con la Madre Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta, año 1982.