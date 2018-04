Mercedes y Curuzú recordaron a los mártires de la Batalla de Pago Largo

Los municipios de Mercedes y Curuzú Cuatiá realizaron ayer ceremonias en memoria de quienes perdieron sus vidas el 31 de marzo de 1839 en la Batalla de Pago Largo.

En la primera ciudad, el acto se desarrolló en la plaza 25 de Mayo, más precisamente, frente al busto de quien fuera gobernador de Corrientes, Juan Genaro Berón de Astrada, que falleció en el citado combate.

Los alumnos del Instituto Popular de Mercedes “Manuel L. Rodríguez” fueron, en esta oportunidad, los encargados de izar la Bandera. Y luego, funcionarios, docentes, alumnos y pobladores en general entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Mientras que el diácono Manuel Alonso realizó la invocación religiosa y la posterior bendición de las instituciones que participaron de la ceremonia.

Después, una docente de la Escuela N° 517 “José M. Gómez” pronunció unas palabras alusivas a la fecha, citando al historiador Juan Carlos Raffo, quien diría: “Pago Largo constituye uno de los episodios más tristes de nuestra historia, pero reivindica, la hermandad y rebeldía de los correntinos ante las injusticias”.

Posteriormente, la intendenta Elvira Sánchez junto con el presidente de la Asociación Sanmartiniana, José Viana, depositó una ofrenda de laureles al pie del busto del “Héroe de Pago Largo”.

En Curuzú, el acto se concretó en la plaza Belgrano, donde está emplazado el busto en honor a Berón de Astrada.

De acuerdo con lo precisado por El Diario de Curuzú, tras la entonación del Himno Nacional Argentino, las autoridades colocaron una ofrenda floral. Luego, hubo un minuto de silencio y una invocación religiosa.

Por su parte, el presidente de la comisión de Pago Largo, Néstor Altamirano, pronunció un discurso. “Nos reunimos en este histórico lugar para recordar los 179 años de esta batalla que marcó un hito en la historia de Corrientes y porqué no de la República. Estuvo al frente de ella un hombre con actitudes extraordinarias como fue su gobernador al mando del primer Ejército Libertador de Corrientes el teniente coronel Genaro Berón de Astrada y del Ejército de Granaderos a Caballos”. A lo que agregó “es una de las páginas más sangrientas y más brillantes de nuestra historia argentina”. En este punto, hizo hincapié en que “Corrientes se tuvo que levantar ante el invasor”. Por ello, consideró: “Como correntinos y curuzucuateños no tenemos que olvidar jamás la jornada fatídica de Pago Largo, a las 14.30 se enfrentaban los leones contra los tigres, donde Berón de Astrada no pudo levantarse con la victoria, pero escribió la página más brillante de la historia correntina y donde, luego, sí vino la victoria de Caá Guazú”.

“No debemos olvidar el patriotismo y la valentía que tuvo este hijo de Corrientes, y pido humildemente a la comunidad curuzucuateña que caminemos juntos hacia los 180 años (aniversario) porque no debemos olvidar nunca a nuestros héroes”, concluyó.