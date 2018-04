Nostalgias de una ciudad que ya no está

Por Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

Desde que se inauguró oficialmente el puente “General Belgrano” el 10 de mayo de 1973, se terminó el aislamiento de esta región vía terrestre con el resto del país y también se terminó la unión vía fluvial con la vecina provincia del Chaco. Pasó a ser historia, pero queda el recuerdo de una época memorable para nosotros. El día de la inauguración del puente se hizo presente el entonces presidente, general Alejandro Agustín Lanusse, quien con su comitiva, viniendo del Chaco, llegó hasta el centro del puente, donde lo esperaban autoridades correntinas y procedió a cortar las cintas, declarando habilitado el tráfico sobre el nuevo puente. Fue un acto histórico que quedó marcado a fuego tanto para Corrientes como para el Chaco. Hoy se disponen a llamar a licitación para la construcción de un segundo puente, que bastante falta está haciendo para aliviar el intenso tránsito, teniendo en cuenta el gran incremento del parque automotor.

Hasta que se inauguró el puente Belgrano no había otra opción para ir a la vecina provincia que viajar con los vaporcitos, como se los llamaba. El cruce demoraba una hora más o menos y desde las 6 de la mañana entraban en funcionamiento. Estaban “El Tigre del Paraná”, “Expreso Corrientes”, “El cacique del Pavón”, entre los chicos, luego estaba el “Nicolás Ambrosoni”, un poco más grande, pertenecientes todos a la empresa Iriondo y Sturla, la famosa balsa que llevaba autos y pasajeros. Tenía un primer piso con un bar, la barcaza que transportaba camiones y vehículos grandes. Todos demoraban el mismo tiempo en cruzar a la otra orilla, una hora y media más o menos, de acuerdo a las condiciones del río. También antes del puente funcionaba el cruce en lancha desde el club Mbiguaboy hasta Antequera, en la orilla chaqueña, bien al frente, y desde allí se tomaba un colectivo que iba a Resistencia. A veces era una odisea cruzar al Chaco, sobre todo cuando había mal tiempo. Con el advenimiento del puente todo esto quedó en el recuerdo.

Cuando se acercaba el otoño, con los primeros frescos y caída de las hojas, cielo gris, con viento y llovizna, clásico panorama de la década del 60, allí comenzaba la época de los circos y parques de diversiones, que empezaban a llegar a la ciudad. Los circos tenían lugares descampados, grandes, donde instalaban sus carpas, por lo general en avenida Maipú, en diversas partes de la misma, la avenida Artigas, lo que es hoy la bajada del puente frente al ex Regimiento 9, la avenida Ferré, y había un terreno por calle San Luis y Moreno, zona céntrica donde había una cancha de fútbol del barrio, y a veces vinieron algunos circos a instalarse allí. Hoy, en ese lugar está un gran edificio de departamentos. En esa época los circos tenían animales, cosa que hoy está prohibida por ley, y debían tener un espacio grande para colocar las jaulas.

La publicidad la hacían por diarios, radio y también por medio de aviones que arrojaban volantes. Pero lo más pintoresco era que, los sábados a la mañana, el circo salía a desfilar con todos sus integrantes, payasos, artistas, equilibristas, trapecistas, domadores y, por supuesto, los animales, como caballos, ponys, osos, leones, tigres, elefantes, que paseaban por calle Junín ante la sorpresa y aplausos de la gente que colmaba las veredas, desde San Lorenzo hasta La Rioja, y se les entregaba volantes de propaganda.

Era clásico en la entrada de los circos que haya mucho aserrín o cáscaras de arroz, sobre todo cuando llovía y se formaba barro. Cuando comenzaba la función, entraba la banda a tocar, las luces se encendían y se entraba en otro mundo, el mundo maravilloso del circo.

A veces los que vendían entradas luego se cambiaban y eran trapecistas o domadores, o los que acomodaban a la gente se convertían en payasos. Nos sacaban fotos y luego nos las vendían en pequeños visores. Algunos de los circos más conocidos que pasaron por Corrientes en la década del 60 en adelante, fueron Los Hermanos Segura, Eguino Bros., El Circo Español, el Real Madrid, el Vostok ruso, el Circo Lowandi, el Berlín, el Circo de las Estrellas, el Tihany y tantos otros. Actualmente es un buen recuerdo de nuestra época de niñez y juventud que no volverá, pero que permanece inalterable en nuestra memoria.

Oh, qué tiempos…

Quien vivió esa época no olvida las pelotas de goma “Pulpo”, en la década del 50, o las de cuero Sportlandia, que había que coserlas con dos agujas -en su momento eran las mejores-, o quizás las famosas radios portátiles Spica, chicas, que luego dieron paso en la década del 60 y 70 a las Tonomac, ya más modernas y con onda corta y larga, al igual que las Noblex Siete Mares (1972), con las que se podía escuchar todo el mundo en onda corta. También estaban los botines Sacachispas o Fulvence (1959) que marcaron toda una época. ¿Qué chico no jugaba a las figuritas? A las bolitas o al trompo, con kartings hechos de madera de cajón de manzana y rulemanes como ruedas. O también al Estanciero, el Meccano, el Ludo, el Senku, las carreras de caballos, el Juego de la Oca, el balero, el Ludo Matic (1970), la capichúa, con carozos de duraznos, los barriletes o pandorgas, como los llamábamos aquí, los barquitos de papel con los que en días de lluvia se jugaban carreras en las calles. En fin, en esa época no había tanta tecnología como hoy, pero nos las ingeniábamos y hacíamos nuestros propios juguetes “caseros”; se jugaban carreras haciendo rodar las gomas viejas de los autos. Nos divertíamos y éramos felices sin tantas exigencias.

También desaparecieron muchas cosas que habitualmente veíamos, los desfiles en las fiestas patrias, por lo general en la plaza 25 de Mayo y en la costanera; se perdió también la tradicional procesión de Corpus Christi, sólo perdura la del Día de la Cruz, el 3 de mayo, y la de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre. Antes estaban los grupos de Exploradores de Don Bosco, como el Batallón 22 “General San Martín” del Colegio Salesiano del Centro, o el 48, de Punta Vidal (el Pío XI), a cargo del padre Jorge Kwiotek. Ambas agrupaciones participaban en las procesiones y los desfiles de las fiestas patrias. Hoy son un lejano recuerdo, perdido en la noche de los tiempos.

Otras costumbres que se perdieron fueron: enviar cartas por correo y depositarlas en el buzón de la esquina, coleccionar estampillas, el respeto a los símbolos patrios y a los mayores, las serenatas con guitarreadas, el juego con agua en carnaval, jugar a la lotería con los vecinos en Semana Santa, cuando sólo se escuchaba música sacra en la radio, el ferrocarril, cuya estación estaba donde hoy está la terminal de ómnibus, las kermeses de la Iglesia La Cruz, en la fiesta del 3 de mayo, la sirena de la Facomate, fábrica de maderas terciadas, que sonaba todos los días a las 6 y a las 14 y se oía en toda la ciudad; el baile de Mamarrachos en el Club San Martín, en fin, tantas otras cosas que casi sin darnos cuenta, pasaron lentamente a formar parte de la historia lejana de nuestra ciudad.