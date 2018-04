Pascua: obispos ratificaron la defensa de la vida en oposición al proyecto de ley del abor

Con motivo de conmemorarse hoy la Pascua cristiana, en la que se recuerda la Resurrección de Jesucristo, los obispos de la Diócesis de Goya y Santo Tomé publicaron mensajes en los que ratifican la necesidad de defender la vida, y combatir el consumo y las adicciones.

El pastor de la jurisdicción goyana, Adolfo Canecín, emitió una carta dirigida a los feligreses, en la que enfatiza que “Cristo ha resucitado, venciendo la muerte y el pecado” y recordó que “somos testigos”, seguidamente sostuvo que “esta es la verdad que cambió la historia y puede transformar la vida personal, familiar, de los pueblos, sus instituciones y de la Iglesia”. Aludiendo a Jesús, lo señaló como “luz en medio de tanta oscuridad, sin sentido y falsas luces que enceguecen (poder, tener-placer)”.

Resaltó que también Cristo “es vida: vino para que la tengamos en abundancia (aludiendo a una cita bíblica. En medio de una cultura de la muerte, que declama derechos humanos y pretende adquirir estatuto legal para el aborto, afirmamos con la fuerza y convicción del Resucitado”, consideró.

Reflexionó que “la vida humana es sagrada desde el momento de la concepción, en sus diferentes etapas de crecimiento y hasta el momento de la muerte natural”.

Reestructuración eclesial

Tal como hizo en homilías anteriores, Canecín invitó a trabajar “decididamente en la renovación de las parroquias, asumiendo el camino de la conversión pastoral (actitudes y estructuras) por fidelidad a la misión y vocación de la Iglesia, para responder a las demandas actuales con una nueva evangelización desde la Pastoral Familiar y una catequesis renovada”. Aprovechó para insistir con el cuidado del medio ambiente, al indicar la importancia de “asumir, celebrar y vivir como ‘familia humana, con pasión, el ser custodios y administradores de la Creación’ (citando un pasaje evangélico) que gime y espera verse liberada de la destrucción a la que fue sometida”.

Parar

El obispo de la Diócesis de Santo Tomé, Gustavo Montini, emitió su mensaje pascual a través de las redes sociales, con intenciones para la feligresía.

En primer término, indicó que “desearía que paremos, que pares, que yo pare y dejemos que afloren las cosas que tenemos dentro”. Argumentó que “el contexto de la Semana Santa nos ayuda a esto. Incluso los días feriados son una invitación a esto, una especie de retiro espiritual, donde dejamos aflorar lo que aparece”, instó. Seguidamente consideró que “tenemos muchas cosas dentro, vivimos muchas realidades, desafíos, que es bueno que surjan y que, por lo tanto no los tapemos, no nos llenemos de cosas, de palabras, no nos dejemos seducir por el consumo”.

En referencia a lo que se recuerda en los actos religiosos dijo: “También desearía que nos dejemos acariciar por el Señor. Seguramente en lo que celebraremos vamos a encontrarnos muy identificados, ahí aparecemos nosotros, en nuestra realidad, en nuestro desafío. Qué lindo es ver que el Señor nos está acompañando. Ahí, que él no se borra, que él nos ama y que al lado del Señor es como que nuestra vida respira y que se restaura, se repara”.

Por último, auguró que “esta Pascua nos ayude a dar un paso, a hacer con otro lo que Dios intenta hacer con nosotros. Así como descubrimos y experimentamos que él nos restaura, nos cuida y nos defiende en la vida, nosotros hagamos lo mismo”.