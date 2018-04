Preocupación en ATE por posibles recortes de programas de salud

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Corrientes, manifestaron su preocupación ante lo que denunciaron como “recortes” a programas nacionales de salud dirigidos a los municipios. Indicaron que esto podría generar inconvenientes en las prestaciones en centros primarios como Saps.

“Tenemos conocimiento que se terminan programas nacionales de salud que daban financiamiento económico y de asistencia médica a los Saps”, informó a El Litoral el secretario general de ATE Corrientes, Feliciano “Chano” Romero. Este indicó que si bien hubo empleados que fueron nuevamente contratados en Capital, tras las múltiples cesantías de fin de año, se suma una nueva preocupación en el sindicato, la cual está relacionada con posibles recortes en el área de salud. Semanas atrás desde el sector habían informado la incertidumbre de unos ocho trabajadores de un Saps ubicado a las afueras del radio urbano de Capital.

Según explicó Romero, la situación no sólo podría generar inconvenientes en la estabilidad laboral de los trabajadores del sector, sino también en prestaciones a la comunidad, ya que incluirían iniciativas fundamentales para la población como el Ex Remediar, a través del cual se otorgan medicamentos gratuitos a las personas que concurren a los centros primarios de salud. “Si no hay financiamiento, van a desaparecer los salarios”, señaló el dirigente sindical. Además, destacó el servicio que los estatales prestan a la comunidad. “Donde hay una medida de este tipo, el que pierde es la sociedad en su conjunto. No sólo pierden los estatales. El primer impacto es social porque nosotros brindamos un servicio público”, señaló el gremialista.

Según explicó el sindicalista, esta semana nuevamente se reunirán en la sede de ATE para analizar los alcances de la medida nacional. También, tienen previsto avanzar con el Plenario de los Trabajadores Correntinos, pero teniendo en cuenta la reapertura de la CGT Corrientes, ya que hay gremios del mismo sector que integran la confederación a nivel nacional y se sumarán a la iniciativa.