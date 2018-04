Remiseros pospusieron la suba para la próxima semana

El incremento en la tarifa mínima del remis quedó finalmente postergada y no se aplicará mañana como habían anunciado hace algunos días los trabajadores. En contacto con El Litoral, el referente del sector, Juan Castillo, afirmó anoche que “decidimos conjuntamente posponer una semana el aumento que teníamos previsto, porque no queremos dar un paso en falso”.

Es que, los trabajadores del volante temen que durante los próximos días pueda subir el precio de los combustibles, generando nuevas complicaciones a la rentabilidad. “Tenemos la información de que subiría un 7% y así quedaríamos desfasados nuevamente a una semana de cambiar la mínima”, explicó Castillo.

El precio que habían establecido los remiseros para la nueva tarifa de la bajada de bandera era de $32,20, aunque se encuentran a la espera de que la nafta pueda llevar ese valor por encima de los $34. Vale recordar, en este sentido, que la ordenanza que regula la actividad dispone que el tope para la mínima del servicio es el valor del combustible premium más caro del mercado.

Castillo comentó además que “este fin de semana largo nos complicó bastante y por eso también vamos a esperar una semana”. Si bien el aumento se dará casi con seguridad, los trabajadores no confirmaron aún la fecha exacta en que modificarán el cuadro tarifario.

De esta manera, el valor del servicio estará atado de manera directa y casi inmediata a un posible incremento de las naftas, pudiendo pasar de $29 a $32,20 o superar la barrera de los $34. Además de la mínima, ajustarán seguramente el resto de los kilometrajes, tratando de que los costos de los viajes más largos no se disparen, ya que temen que repercuta negativamente en el nivel de demanda.