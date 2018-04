San Patricio superó a Los Cardos y dio otro paso camino al ascenso

San Patricio se instaló en las semifinales del Torneo del Interior C al superar ayer, en Corrientes, a Los Cardos de Tandil por 33 a 24. En la próxima instancia se medirá con Mendoza RC, que venció a Córdoba RC 15 a 12. En tanto que la otra llave semifinal será protagonizada por San Juan RC, le ganó a El Nacional 45 a 13, y Cardenales de Tucumán, venció a Old Lions de Santiago del Estero 24 a 13.

El triunfo de San Patricio se consolidó en el complemento cuando se mostró más efectivo, tanto con los delanteros como con los tres cuartos. El primer tiempo fue más equilibrado y con pocos puntos.

El local abrió la cuenta con un try de Lautaro Fiat y amplió la ventaja el fullback Luque con un penal. La visita se adelantó en el terreno y descontó con un penal de Roveda y sobre el final del periodo llegó el empate gracias a un try de los delanteros apoyando por Belaunzaran. Antes de irse al descanso, San Patricio nuevamente se adelantó con otro penal de Luque.

La paridad se mantuvo hasta promediar el segundo periodo. En ese lapso, los dos equipos tuvieron la oportunidad de marcar, pero fallaron en los metros finales. El local anotó un try a través de Alfonzo Fiat, buena jugada colectiva, y la visita contestó con cinco puntos de Merello y un penal de Roveda para establecer el 16 iguales.

El movimiento de piezas que hizo San Patricio en su formación le dio resultado. A los 28, Nicolás Riego coronó una buena jugada que se había iniciado por el centro de la cancha con los tres cuartos y culminó con los delanteros, a la salida de un scrum.

La nueva conquista pareció darle un envión anímico al local que se lanzó con todo al ataque. Abrió todas las pelotas que consiguió en los reagrupamientos y por la punta, con la velocidad de Roberto Palacio marcó dos nuevos tries y aseguró el triunfo que le permite mantener la ilusión de pelear por el ascenso que feneficia a la región.