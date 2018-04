Sostienen que, por causas justificadas, no renovaron 58 de los 430 contratos vencidos

En la Municipalidad de Goya no fueron renovados 58 de los 430 contratos que vencieron el último viernes 31. Esta decisión, según sostienen desde el área de Recursos Humanos, fue adoptada tras evaluar cada uno de los casos y responderían a causas justificadas. No obstante, a través de las redes sociales, se difundió una convocatoria para el martes a las 11 frente al edificio comunal a fin de expresar el malestar por las relaciones laborales que fueron rescindidas.

“Las notificaciones se realizaron el último miércoles y no tienen que ver directamente con el fallo que retrotrajo los pases a plantas que fueron firmados en la gestión anterior. Porque ahí lo que sucedió es que sólo se suspendió la incorporación como personal permanente, por lo que muchos de ellos siguen trabajando como contratados”, dijo el director de Recursos Humanos de la Municipalidad, Fernando Rodríguez, al ser consultado por El Litoral.

En este contexto, aseguró que “en realidad, tras la asunción de la gestión liderada por Osella (Ignacio), se realizó un relevamiento y posterior evaluación del personal de las distintas áreas de la Comunas”. Y de ese trabajo realizado, alegó “se determinó que de los 430 contratos que se vencieron el último viernes, no se renovaron 58”.

Con respecto a esto, afirmó que cada una de las rescisiones responden a causas justificadas.

De ese grupo, “algunos no fueron más a trabajar en el primer bimestre del corriente año. Mientras que otros que estaban cobrando, tanto un sueldo como empleado municipal y una pensión no contributiva, decidieron optar por ese último beneficio”, explicó.

Al mismo tiempo, continuó que la mayoría de los casos -unos 35- no obtuvieron la renovación de sus contratos porque “en la evaluación que se realizó con los directores de sus respectivas áreas, obtuvieron un puntaje menor a cuatro puntos”.

“Más de cinco faltas injustificadas por mes, en el último trimestre, fue uno de los ítems considerados. Pero, por supuesto, que no fue el único. Insisto, se tomaron en cuenta muchas cuestiones vinculadas al desempeño de cada uno de los trabajadores”, indicó Rodríguez.

Seguidamente, remarcó que “se está realizando una reestructuración. La verdad es que la anterior gestión dejó muy desordenado todo lo referente a recursos humanos. Existían trabajadores que ni legajo tenían”.

Sobre la manifestación anunciada para el martes, el director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Goya expresó que “en lo personal no recibí ningún tipo de planteos. Sólo leí por las redes sociales que estaban convocando a una protesta. Sin embargo, creo que se trata de una cuestión más política porque a quienes no se les renovó el contrato saben que las causas son justificadas”.