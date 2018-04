Valdés recordó al ex presidente Ricardo Alfonsín en el noveno aniversario de su fallecimiento

El gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, utilizó su cuenta de Twitter para recordar al ex presidente de la Nación, Raúl Alfonsín a 9 años de su deceso.

“Se cumplen hoy 9 años desde que #RaúlAlfonsín pasó a la inmortalidad. Así como para mí, también fue ejemplo e inspiración para muchos argentinos que buscamos llevar la bandera de la democracia con pasión y compromiso. Honremos su memoria enseñando su legado a los más jóvenes”, fue el mensaje que escribió el mandatario.

En medio del aniversario de la muerte del ex presidente, Nito Artaza también lo recordó y repartió críticas a sus correligionarios.

“Hoy en el aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín invito a los radicales a volver a ser progresistas y con una agenda nacional. Hoy como furgón de cola del macrismo contribuyen al ajuste, baja de jubilaciones, cierre de Pymes, endeudamiento, caída de poder de los salarios”, publicó en su cuenta de Twitter.

Además Ricardo, el diputado radical e hijo del primer mandatario entre el '83 y el '89, realizó críticas a la actual conducción del partido y abrió la puerta a que la UCR presente un candidato para las presidenciales del año que viene y competir en una Paso de Cambiemos, como la de 2015.

“No descarto que la UCR tenga su propio candidato (a Presidente). Creo que sería bueno que la sociedad misma decidiera qué ala dentro de Cambiemos hay que fortalecer: si el ala más liberal o el ala más social, que es la UCR”, señaló Ricardo Alfonsín, desde una recorrida por la Patagonia.

“Todo el mundo sabe que la UCR tiene diferencias con el PRO y actuar como si no las tuviéramos no es lo mejor”, reflexionó el diputado de Cambiemos en diálogo con el programa “Más preguntas que respuestas”, de radio KLA. “[La conducción de la UCR] ha cometido el error de creer que la mejor manera de ayudar al gobierno es callarse la boca”, remarcó Alfonsín, que desde que dejó el Congreso se abocó a viajar por el interior del país, para visitar comités y dialogar con afiliados.