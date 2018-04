Seguí en vivo el debate por el aborto

La Cámara de Diputados inició formalmente este martes, a nivel de comisión, un debate histórico sobre la despenalización del aborto, con una audiencia donde expondrán abogados constitucionalistas, médicos, periodistas y artistas.

Durante el primer día, 16 oradores que están a favor de la despenalización expondrán hasta las 13:30, mientras que entre las 14:30 y las 18 lo harán otras 16 personalidades que se oponen a la reforma.

El resultado final de la votación, prevista para junio, es una incógnita. De hecho, los impulsores del proyecto aún no tienen garantizado un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud Pública, Familia y Legislación Penal.

La controversia que genera la propuesta para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 podrá sentirse en los alrededores del Congreso, donde habrá dos marchas a favor y en contra de la iniciativa.

Una a una, la exposición de cada orador



10:09 - Paola Bergallo, profesora de Derecho en las universidades Di Tella y San Andrés especialista en tema de salud y género. "En la Argentina, el aborto es legal en determinadas circunstancias. La pregunta es si vamos a seguir utilizando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres a su libertad, a su autonomía ya sus decisiones reproductivas. La parte sustancial de esa pregunta es si seguir usando el Derecho Penal es un mandato de la Constitución y los tratados de Derechos Humanos. Estoy segura de que van a arribar a las conclusiones que han arribado las mejores legislaciones de las democracias avanzadas, que han modernizado sus regulaciones en los últimos 50 años, eliminando o restringiendo el uso del Derecho Penal de acuerdo a los mandatos de sus constituciones, que protegen tanto la vida de las personas nacidas como también la vida en etapa gestacional...Está claro que la penalización ha sido ineficaz: no ha disuadido a las mujeres, no las hemos castigado y no tenemos intención de castigarlas, pero tampoco hemos garantizado el acceso a los abortos que son legales".

10:17 - Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, profesor de la UBA: "Desde el punto de vista constitucional, es posible que el Congreso incorpore un nuevo causal a las que ya estaban en 1921. No existe ningún tipo de objeción ni impedimento (para la despenalización). Desde lo convencional, tampoco. No surge ningún tipo de prohibición de los tratados ni de los organismos que los interpretan y aplican. Existen 14 sentencias de distintos órganos internacionales que establecen que las mujeres deben tener acceso a abortos legales y que los países donde es ilegal deben tender a la legalización. Les pido a mis colegas que, más allá de las diferencias en el campo de la filosofía moral, no digan que los tratados de Derechos Humanos están en contra de la despenalización. Eso sería construir posverdad. No es real. La despenalización no se condice con la normativa ni las interpretaciones. Ustedes (Diputados) tienen la oportunidad de transformar el dolor de miles de chicas y mujeres en un derecho".



10:24 - Marta Alanis, titular de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, especialista en teología feminista. "Estamos a favor del derecho al aborto, de la despenalización y legalización, porque las mujeres católicas también abortamos. Las personas católicas en nuestro país son la mayoría. Y si hacemos cálculos con la cantidad de abortos que hay por año, también esa proporción se refleja en las prácticas que lamentablemente van al circuito clandestino... Se ha logrado la despenalización social del aborto. hace 10 años atrás no podíamos llevar este tema, era tabú. Y hoy lo hablamos con libertad, en las universidades, en las escuelas, en la calle, y es parte de la agenda de muchos espacios y muchos partidos políticos".

10:31 - Mariana Romero, médica investigadora del Cedes y el Conicet, ex presidenta del Consorcio Internacional de Aborto con Medicamentos: "Tenemos que saldar esta deuda que la democracia tiene con las mujeres. Quiero compartir datos sobre el aborto en el país. Argentina es un país atípico. El aborto es la primera causa individual de muerte materna. Dos de cada 10 de las mujeres fallecidas durante la gestación mueren por el aborto. Desde el regreso de la democracia, 3.030 muejres fallecieron por abortos clandestinos. ¿La legalización disminuye las muertes maternas? Cuando el marco es restrictivo, la tasa de muerte materna es más alto a nivel mundial. A medida que el marco normativo incoropa más causales, la mortalidad disminuye. En Uruguay había 9 muertes maternas por aborto por año. A partir de 2013, con la aplicación de la ley, Uruguay tiene 1 o ninguna muerte materna por abortos clandestinos y ninguna por las que acceden a la interrupción voluntaria que ofrece el Estado. ¿La legalización aumenta el número de abortos? La ciudad de México, por ejemplo, legalizó el aborto en 2007. No se sabe cuántos había antes. Hubo un aumento progresivo inicial para responder a la demanda. A partir de 2013 se estabilizaron y luego los casos empezaron a disminuir".

La lista de oradores de este martes

​A favor​

1) Paola Bergallo, profesora de Derecho en las universidades Di Tella y San Andrés especialista en tema de salud y género.

2) Luis Novaresio, periodista de radio La Red y conductor de televisión por América.

3) Carla Peterson, actriz y pareja del ex embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau.

4) Griselda Siciliani, actriz.

5) Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, profesor de la UBA.

6) Marcelo Alegre, abogado especialista en ética aplicada. ex asesor del Consejo de Consolidación de la democracia.

7) Dora Barrancos, socióloga, historiadora y ex legisladora porteña del Frepaso.

8) Nelly Miyenski, abogada de 89 años, especialista en Derecho de Familia. titular del Parlamento de la Mujer de la Legislatura porteña.

9) Martha Rosenberg, psicoanalista.

10) Martín Bohmer, director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia.

11) Marta Alanis, titular de Católicas por el Derecho a Decidir, especialista en teología feminista.

12) Mariana Romero, médica investigadora del Cedes y el Conicet, ex presidenta del Consorcio Internacional de Aborto con Medicamentos.

13) Gastón Chellier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

14) Susana Chierotti, abogada, funcionaria de la OEA.

15) Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.

16) Sandra Vázquez, ginecóloga del Hospital Argerich. directora de la Fundación para la Salud Adolescente (FUSA).

En contra

1) Rodolfo Barra, ex juez de la Corte, ex ministro de Justicia, convencional constituyente en 1994.

2) Gustavo Carrara, cura villlero ascendido a obispo en diciembre pasado por el papa Francisco. Reemplazó a último momento al padre Pepe, otro cura villero cercano al Papa, que por "problemas de agenda" pidió ser citado más adelante.

3) María Angélica Gelli, constitucionalista. Profesora de la UBA y la Universidad San Andrés, especialista en sociología jurídica.

4) Nicolás Laferriere, director del Centro de Bioética de la Universidad católica Argentina.

5) Diego Montes de Oca, pediatra. participa en los medios y conduce el canal de Youtube TV Crecer.

6) Úrsula Basset, doctora en Ciencias Jurídicas, de la UCA.

7) Alejandra Planker, profesora de Filosofía y directora del Instituto de Matrimonio y Familia de la UCA.

8) Cristina Miguens, empresaria, ingeniera industrial y directora de la Fundación Alumbrar.

9) Ernesto Beruti, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Austral.

10) Jorge Aquino, director del Laboratorio de Biología del Desarrollo del Hospital Austral.

11) Alejandro Rodríguez, abogado.

12) Oscar Botta, director de la ONG ProFamilia.

13) Raquel García Bolton, presidenta del Consorcio de Médicas Católicas de Buenos Aires.

14) Alberto Bianchi, constitucionalista.

15) Mónica del Río, computadora científica y editora del boletín digital Notivida.

16) Verónica Porcelli, educadora sexual.

