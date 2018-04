“Pecamos de inocentes y nos toca perder el partido”, se lamentó Valenzuela

Curupay dejó pasar la oportunidad de quedarse con un triunfo en condición de local durante el partido de ida de las semifinales del Torneo Federal C. No pudo vulnerar la seguridad del arquero Adrián Arias y para colmo en una réplica el delantero Alejandro Fernández decretó el 1 a 0 para Don Orione, que en la revancha será local en Barranqueras, Chaco.

“Pecamos de inocentes a la hora de definir y nos toca perder el partido”, resumió el capitán del Maderero, Esteban Valenzuela, una vez concluido el juego disputado el domingo en cancha de Huracán Corrientes.

Ambos equipos están animando una de las semifinales de la Llave Ascenso Oeste de la Región Litoral Norte.

Valenzuela alertó que “sabíamos que estábamos frente a un equipo duro, con jugadores de experiencia, del Federal B, con mucho recorrido”.

El defensor recordó y remarcó que “estamos pecando también, ya nos pasó en Formosa contra Independiente de Fontana, que tuvimos la oportunidad de ganar el partido y no pudimos convertir y perdimos. Lo mismo nos pasó hoy, pecamos de inocentes a la hora de definir y nos toca perder el partido”.

El ex Textil Mandiyú y Ferroviario, entre otros clubes, admitió que “es una sensación fea porque duele perder de local, nosotros siempre tenemos en la cabeza el hacernos fuertes de local, teníamos para ganar el partido, se nos escapó de las manos y uno se va caliente y enojado por perder”.

La ansiedad es mala consejera

Haciendo un repaso del partido, Valenzuela reconoció que “nos jugó en contra la desesperación por ahí de querer hacer el segundo antes que el primero; estábamos por ahí muy acelerados y en estos partidos así, difíciles, duros, se gana siendo eficaces, y hoy no lo pudimos ser”.

“Más por ahí fueron las ganas de querer hacer el gol, y por ahí te desgasta psicológicamente cuando comenzás a errar goles y entrás en desesperación”, remarcó.

Casi sobre el cierre del juego de ida Curupay tuvo un penal para empatar el juego, pero Gerardo Gauto perdió en la pulseada con Arias, el arquero de Orione. Acerca de esto, Valenzuela admitió que “iba ser mejor por lo menos ir con un empate, sabiendo que tenemos más chances para la revancha allá en Chaco, pero no se pudo dar. Faltan 90 minutos y no nos vamos a dar por vencidos”.

“Queríamos por lo menos empatar, como sea, y no se dio”, subrayó y reconoció que en esos últimos minutos terminaron bastante desprotegidos en defensa, dado que “cometimos por ahí el error de quedar mal parados e iba ser peor si nos metían un segundo gol, se dio así por la desesperación de revertir el 1 a 0 de ellos”, concluyó.