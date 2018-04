Ante reiterados y graves hechos delictivos, en San Cayetano solicitan policías

Un grupo de vecinos decidió movilizarse ayer para hacer oír con mayor ímpetu su pedido de contar con efectivos policiales en San Cayetano. Es que, hasta ahora, la mayor preocupación de los lugareños eran los robos y algunos hechos vandálicos. Pero en la madrugada del último domingo una joven madre fue violada en su propia casa y eso agudizó el nivel de alarma en la localidad. Hoy esperan poder reunirse con el comisario de Riachuelo, como así también con el intendente de la citada comuna, de la cual precisamente dependen.

“Esto ya no da para más, necesitamos contar con personal policial permanente. En su momento nos dijeron que instalarían un destacamento en un predio que había donado la iglesia, pero pasa el tiempo y eso no se concreta. Tampoco hay patrullaje y los robos son reiterados. Hasta robaron herramientas que estaban en la delegación municipal y en el cementerio local siempre hurtan cosas como griferías”, contaron desde la comunidad a El Litoral. Pero remarcaron que “lo que hizo que hoy nos juntemos y decidamos movilizarnos para golpear todas las puertas que sean necesarias, es lo que sucedió el último domingo”, haciendo referencia a lo que padeció una joven madre en horas de la madrugada. “Durante el día estoy casi siempre en la casa de mi mamá y durante las noches o cuando tengo que estudiar venía a la casa de mi abuela que falleció. Venía con mi nena, así también al estar acá supuestamente íbamos a evitar que la usurpen y como a pocos metros vive mi familia nunca pensé que pasaría por algo así”, contó la joven que esta cursando estudios terciarios y universitarios, sobre lo sucedido en la madrugada del domingo y que denunció en la comisaría de la Mujer primero y luego, en la de Delitos Sexuales.

“Cuando cursaba a la noche muchas veces caminaba hasta 400 metros para llegar a la casa pero nunca sucedió nada. Hasta que el domingo me levanté para ir al baño que está afuera de la casa, cuando abrí la puerta vi a un tipo con la cara cubierta; intenté cerrar otra vez la puerta, pero él hizo fuerza y la trabó con su pie. Me amenazó y agredió con un cuchillo. Logró entrar. Y no pude hacer nada, sólo le pedía por favor que se fuera. Encima mi nena se despertó y comenzó a llorar”, relató la joven estudiante, quien ahora vive con miedo porque su atacante antes de irse la amenazó de que si decía algo la iba a matar.

Sin embargo, “esperé que se hiciera de día y fue a hacer la denuncia. Necesito que lo encuentren y hasta que lo hagan, yo pedí si pueden enviar al menos a que pase un patrullero por nuestra zona. Tengo demasiado miedo no sólo por mí, sino también por mi nena”, aseveró en diálogo con este medio.

Mientras la policía investiga lo sucedido, hoy la joven comenzaría a recibir asistencia psicológica. “Me dieron turno para mañana (hoy)”, precisó.

“Pese a todo el miedo que tiene hizo la denuncia e incluso la fue a ampliar. Ella quiere protección y tratar de evitar que alguien más pueda sufrir el mismo ataque”, acotó una de sus vecinas. Precisamente, por eso, ayer fueron a solicitar una audiencia con el comisario de Riachuelo. “Nos dijeron que mañana a las 20 nos recibirá y ya que vamos hasta allá, intentaremos dialogar con el intendente”, afirmaron al cierre de esta edición. En este punto, subrayaron que “queremos tener policías acá y que puedan realizar patrullajes”.