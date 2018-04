Bancarios se preparan para profundizar el plan de lucha

Aunque aún no hay confirmación, desde la Asociación Bancaria se mantienen firmes en la decisión de convocar para este semana un paro nacional de 48 horas si las cámaras empresarias y el Gobierno nacional “siguen empecinados en su raquítica oferta salarial para los bancarios”.

Desde la seccional Corrientes confirmaron que por el momento persisten en la decisión de profundizar el plan de lucha si no logran avances en la negociación, y destacaron el alto acatamiento del paro del pasado viernes, “paramos los que teníamos que parar: los trabajadores. Este viernes la medida de fuerza, de protesta y de dignidad tuvo un alto acatamiento en toda la provincia de Corrientes. Trabajadoras y trabajadores bancarios expresaron su rechazo a la propuesta salarial de las empresas bancarias, avaladas por los distintos gobiernos. Aunque también la firme decisión demuestra el descontento generalizado con la política económica que se expresa claramente en el deterioro del ingreso a raíz de la alta inflación y las elevadas tarifas de servicios”, sostuvieron a través de un comunicado.

Y en este mismo sentido se quejaron por la postura asumida por ciertas entidades bancarias en particular desde donde aseguran que “el paro es inexistente”. Señalaron que persisten en “su actitud de mal informar”.