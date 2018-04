Boca infló el pecho ante Rafaela y sigue en la lucha por permanecer

Diego Acevedo

El Aurirrojo sigue peleando de pie. Boca Unidos, sin margen de error ni lugar a equívocos, sacó adelante anoche un partido difícil ante un oponente de peso, como Atlético Rafaela, al que venció por 2 a 0 en su estadio del barrio 17 de Agosto en cumplimiento de la 22da. fecha del certamen de la Primera B Nacional de Fútbol.

En la actuación del elenco dirigido por Carlos Mayor se conjugaron los elementos necesarios para llevarse un impostergable triunfo, no exento de sufrimiento y pasajes delicados. El Aurirrojo jugó con personalidad, sin respetar de más a su oponente (algo que padeció ante Aldosivi de Mar del Plata en su propia casa), golpeó en los momentos indicados, y cuando los zapatos apretaban se apoyó en la figura de su arquero Hilario Navarro.

Es que Navarro se mostró imbatible ante una Crema que dispuso de ocasiones para convertir, tanto en la primera parte (le tapó un remate a quemarropa a Ángelo Martino) como en el complemento (se lució ante un cabezazo esquinado de Mauro Albertengo). Como un plus, también el azar jugó a favor del dueño de casa en ocasión de un despeje de Rolando Ricardone que parecía terminar dentro del propio arco pero finalmente rebotó en su compañero Leonardo Baroni y acabó en las manos del guardameta correntino.

Durante el primer tiempo Boca Unidos fue creciendo con el desarrollo del partido, apoyado en un buen debut del juvenil Martín Ojeda, el juego de Osmar Ferreyra y Gabriel Morales, y el tándem que conformaron por la banda derecha Fabio Godoy y Diego Sosa.

El propio Sosa con un remate alto dio el primer aviso. Luego Baroni jugó un lateral profundo para Morales, a los 36 minutos, y el ex Rafaela, tras sacarse un marcador de encima y desde un ángulo complicado, metió un remate seco que derrotó el achique de Ramiro Macagno y estampó el 1 a 0 del Aurirrojo.

Por poco el local no se fue al descanso con una ventaja mayor cuando Pablo Vegetti presionó y robó una pelota (mal pase del arquero Macagno), pero su tiro se estrelló en el travesaño.

Rafaela salió decidido a concretar la igualdad durante los minutos de arranque del segundo tiempo, arrinconó al local contra su arco, pero la seguridad de Navarro mantuvo el cero en casa, ya con un Boca Unidos más contenido, que apostó a fortalecer su juego interior de la mitad de cancha, y a buscar alguna pelota para su goleador Vegetti, quien dispuso de un par de ocasiones en las que no llegó a imponerse. Un remate suyo pasó muy cerca del arco de Macagno.

Hasta que finalmente a los 37 minutos, cuando parecía que el rafaelino no le daba respiro al local, Diego Sánchez Paredes recobró una pelota en tres cuartos de cancha y un preciso pase suyo dejó a Ramiro Maldonado de cara al gol y con un disparo cruzado estampó el 2 a 0 final, para mantener con vida al elenco correntino.