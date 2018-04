Con el estreno de su museo, ex combatientes comienzan otro ciclo de “Malvinización”

Hace más de un año atrás, más precisamente en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, los integrantes del Centro de Ex Combatientes de Paso de los Libres recibieron una copia de la resolución Nº 002/17 que declaró de “Interés Municipal al Museo Histórico” que poseía la citada entidad y que al mismo tiempo lo incluía dentro del circuito turístico de la ciudad. Pero ayer, ese espacio de la memoria, se habilitó oficialmente.

A las 18 se concretó el acto y posterior corte de cintas del museo. Un acontecimiento del cual participaron autoridades municipales, provinciales y los integrantes del centro de ex combatientes que está presidido por Roberto Ghelardi.

De esta forma, las instalaciones que fueron inauguradas en 2014 se convirtieron en un museo histórico. “Si bien teníamos la declaración, como así también muchos elementos que recolectamos y que nos fueron donando, recién ahora logramos organizarlos todos y exhibirlos”, contó Ghelardi en diálogo con El Litoral. Tras lo cual detalló “tenemos el primer telegrama que emitieron desde el correo que se abrió en Puerto Argentino, cartas, revistas, diarios, fotografías, diversos objetos que utilizamos en la isla, fusiles, etc”.

Inclusive, acotó, frente al edificio del ahora museo histórico está exhibido un cañón que utilizó el grupo de Artillería Monte 3 de Libres que combatió en Malvinas.

“En esta ocasión no puedo dejar de agradecer al actual senador Ricardo Colombi porque cuando fue gobernador no sólo dijo que Malvinas era una política de Estado, sino que lo tradujo en hechos. El 95% de nuestras instalaciones fueron construídas durante su gestión y eso nos permitió desarrollar una serie de actividades”, remarcó el presidente del Centro de Ex Combatientes de Paso de los Libres. Con respecto a esto, indicó que “anteriormente nosotros recorríamos los colegios para dar charlas y después ya pudimos invitar a que vinieran al centro”.

Colegios

Precisamente, hace tiempo vienen desarrollando jornadas de “Malvinización” que comienzan en abril y se extienden hasta el 14 de junio.

“A partir de mañana (hoy) ya comenzaremos a desarrollar ese ciclo con dos colegios, uno vendrá a la mañana y otro a la tarde. En esta oportunidad, además de la proyección de un audiovisual y de la charla que brindan los ex combatientes, “podrán observar los diferentes elementos que están exhibidos en el museo”, resaltó Ghelardi a este diario.

Seguidamente, aclaró que “ya están agendadas distintas escuelas. Nos vamos turnando para realizar las actividades”. Teniendo en cuenta en este punto que son 40 los integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Paso de los Libres.

Pero más allá de estas jornadas especiales, Ghelardi indicó que el público en general, de lunes a viernes de 8 a 12, puede visitar las instalaciones. Un lugar destinado a recordar que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.