Desde algunos comercios aclaran que todavía reciben billetes de dos pesos

Pese a que son varios los comercios en los que se niegan a aceptar los billetes de dos pesos, debido a que estos dejarán de tener valor a partir de mayo, en algunos locales optaron por aclarar que todavía aceptan estos papeles como parte de pago. “Nosotros recibiremos hasta fines de abril, casi no hay circulación porque los clientes no los aceptan”, aseguraron a El Litoral desde uno de los negocios consultados al respecto.

Por disposición del Gobierno nacional, los billetes de dos pesos perderán validez a partir del 1 de mayo, por lo que las personas podrán canjearlos por monedas en cualquier sucursal bancaria del país, hasta el próximo 27 de abril. Si bien por ley los comerciantes deben aceptar el billete hasta esa fecha, varios en la ciudad aclaran con carteles que ya no lo reciben más.