Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus hijastras

Un hombre de 43 años, quedó detenido al ser acusado de abusar de sus hijastras de 13 y 15 años en el barrio San Roque de la capital correntina.

Se trata de Claudio Cabrera, que fue obligado por la Justicia a abandonar la vivienda que compartía con su ex pareja y ordenaron una restricción de hogar. Está imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con corrupción de menores.

Seguirá aprehendido al menos hasta que las menores declaren en Cámara Gesell.

El doctor Gustavo Briend, abogado del padre biológico de las víctimas, explicó que el acusado (padrastro de las nenas) está demorado en una Comisaría a la espera de la resolución del pedido de eximición de prisión.

“La situación actual es que esta persona está en resguardo, no se resolvió la eximición de prisión todavía. Creemos que sería un despropósito que la justicia actué por esto”, dijo el abogado.

“Está demorado, pero esta se produjo a partir del día sábado cuando los vecinos casi lo linchan. El sentido común indica que se va a resolver y le negarán la eximición por lo que va a quedar detenido”, dijo.

Briend agregó que las menores “están contenidas, sujetas a un proceso psicológico, esperando ser citadas. Tienen contención y asistencia privada, pero el Estado todavía está ausente”.

Claudio Sahagum, el padre biológico de las niñas abusadas por su padrastro, remarcó que el acusado está resguardado en una comisaría y en ese contexto lo dejaron ir a buscar una mochila a la casa de su madre, que está al lado de la casa de las niñas víctimas.

“Este tipo anda sin restricción alguna: entró a su casa, buscó una mochila, estuvo ahí al lado de la casa de mis hijas riéndose en la cara de todos. Hay una conexión de la casa de la madre de él con la casa de mis hijas, él está en la Comisaría resguardado, sólo tiene que ir a declarar no sé qué pasó”, contó.

“El sábado al mediodía me enteré de esta decisión, llamé a mi abogado y hoy estoy esperando para que me atiendan en el Juzgado”, dijo y agregó: “No sabía lo que pasaba porque las nenas se callaron porque fueron sometidas psicológicamente por este pedófilo. Hablaron en la escuela, desde ahí le comunicaron a la mamá y ella hizo la denuncia el 2 de abril en el Juzgado Nº 1”. “Todo este tiempo las sometió psicológicamente a mis hijas, que si ellas hablaban la mamá iba a morir, que si ellas hablaban se iba a enfermar la mamá”, relató Sahagum padre de las menores que hoy tienen 15 y 16 años de edad. Los abusos, según detalló, habrían iniciado cuando las niñas tenían 10 y 11 años respectivamente, cediendo mediante amenazas a los bajos instintos de la pareja de su madre.

Explicó que siempre desconfió de la relación del sujeto con sus hijas. “Nunca sospeche de algo así, pero siempre les pregunte; sabía que mis hijas se llevaban mal, pero nunca se animaron a contarme. Cuando les dije por qué no me contaron, me decían que tenían mucho miedo por la mamá”, recordó.

La cifra

3

Años atrás al menos fueron cometidos los abusos, de acuerdo a la denuncia de los padres de las víctimas.