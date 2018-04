El retraso del clima otoñal está conspirando contra la venta de ropa

En comparación con otros rubros, las tiendas de ropa en Corrientes tuvieron un poco más de ventas durante el final del año, favorecidas por el pago de aguinaldo y plus a los empleados estatales durante las fiestas, e implementando una serie de ofertas para poder liquidar el stock de verano en un tiempo prudencial. El clima es otro de los factores que incide mucho en la comercialización de este sector, y prueba de ello son las vidrieras exhibiendo vestimenta en la peatonal Junín.

“Tratamos de poner algo de cada cosa, una remera y también algo de abrigo”, explicó Patricia a El Litoral, que es vendedora de uno de estos locales, quien detalló también que el hecho de que todavía tengamos temperaturas altas, conspira contra la comercialización de las prendas correspondientes a la temporada otoñal. “Se vende algo de ropa de frío, pero por el clima todavía no tenemos el movimiento esperado”, señaló la comerciante, y agregó que “tenemos la ropa de abrigo en oferta, y por ahí lo que más se busca son prendas de mangas largas”.

Además de esta mixtura frío/calor que se nota en el paseo comercial, también se pueden ver los carteles de oferta, sobre todo aquellos que hacen alusión al pago en cuotas. Ahora 12 se mantiene como la opción más elegida para quienes compran indumentaria, y esto es algo que saben muy bien los propietarios de los negocios.

El gerente de una de las tiendas grandes de la peatonal comentó que desde el mes pasado liquidaron todo el stock que tenían de verano, pero la ausencia del frío está complicando el expendio de abrigos. “Este clima por ahora está afectando el comienzo de la temporada, porque no está habiendo muchas ventas. En las vidrieras tratamos de poner prendas nuevas, pero que no sean de mucho abrigo”, relató.

Según, remarcó el comerciante, la ropa de esta nueva temporada llegó con subas de entre el 10 y el 15%.