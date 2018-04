Q.E.P.D.

Falleció en Bs. As. el 08/04/2018. Ana y Ma. Estella Leconte participan con pena su fallecimiento, haciendo llegar a sus hijos, nietos y hermanos sus sentidas condolencias y oraciones por su eterno descanso. c/317

†

PEDRO I. FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Buenos Aires el 08/04/2018. Ricardo G. Leconte y familia participan el fallecimiento del ex condiscípulo del Colegio Nacional Gral. San Martín y entrañable amigo “Vaito” y ruegan una oración en su memoria. c/080

†

PEDRO I. FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Buenos Aires el 08/04/2018. Los ex condiscípulos de la promoción 1950 del Colegio Nacional General San Martín, participan el fallecimiento del querido “Vaito” y ruegan una oración en su memoria. c/080

†

EDUARDO PEDRO

FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 08/04/2018. Guillermo Rojas y familia participan su fallecimiento y envían sus condolencias a sus hermanos y demás familiares. c/304