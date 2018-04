Por la sequía, la emergencia agropecuaria ya rige en 4 departamentos pero la ampliarían

En una conferencia de prensa liderada por el ministro de la Producción, Jorge Vara, ayer oficializaron el decreto del Gobernador que declaró la emergencia agropecuaria por la sequía en cuatro departamentos de Corrientes: Esquina, Sauce, la zona sur de Curuzú Cuatiá y Monte Caseros. Allí se registraron millonarias pérdidas -según el caso- en ganadería y citricultura. Hoy los técnicos recorrerán parte de Goya y Lavalle, que también serían incluídas en la citada resolución. En paralelo a las gestiones para lograr la homologación a nivel nacional, la Provincia avanza con un plan de asistencia a productores afectados y anunciaron la instrumentación de otras acciones paliativas.

La exposición sobre los daños que provocaron en el sector agrícola, ganadero y apícola, la escasez de lluvia entre diciembre del 2017 y los dos primeros meses del corriente año, estuvo a cargo de Vara, el subsecretario de Producción, Jorge Fedre y el responsable de la Dirección de Economía Agraria de dicho organismo, Luis Almirón.

En este contexto, detallaron que el decreto provincial de declaración de emergencia y/desastre agropecuario en su artículo primero establece como el área afectada a: los departamentos de Esquina, Sauce, Monte Caseros y Curuzú Cuatiá (Sur).

No obstante, Vara indicó en diálogo con este diario que “mañana estarán viajando técnicos a recorrer una zona de Goya y de Lavalle. En base a esos informes es muy probable que se anexe a ese decreto una ampliación para esos sectores”,

En tanto que en el artículo segundo, recuerda que el Ministerio de la Producción es el organismo encargado de evaluar la situación de cada productor afectado y en consecuencia, será quien emita el correspondiente certificado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario.

Declaraciones

“Hay que tener siempre en cuenta que para recibir el certificado de emergencia se requiere tener pérdidas del 50% o más”, señaló Vara. Al mismo tiempo acotó que ahora comenzará la recepción de las declaraciones juradas. En este punto, indicó a El Litoral que en Caseros, Mocoretá y Curuzú Cuatiá tienen delegaciones del área de Producción en las cuales los productores pueden ir a rellenar los formularios o bien, hacerlo directamente en la Capital correntina.

“Y para los afectados en Esquina, Pueblo Libertador y Sauce se harán operativos especiales. Por lo general se coordina con los Municipios o las sedes de las Sociedades Rurales, los técnicos permanecen allí dos o tres días. Así pueden hacer su declaración sin necesidad de trasladarse hasta la Capital.

“Eso se avisará con tiempo a través de los medios locales”, afirmó el ministro, quien agregó que también son profesionales del área de Producción los que se ocupan de constatar las pérdidas expresadas en las declaraciones juradas.

Millones y homologación

Las pérdidas son millonarias y si bien todavía no se puede precisar el monto total, estimaron que en el caso de la citricultura supera los $200 millones y en la ganadería, los $250 millones.

“En un par de días vamos a elevar este decreto para que pueda ser homologado por la Comisión Nacional”, aseveró Vara, quien consideró que la citada mesa en la que están representados diferentes sectores se reuniría en un plazo no mayor a los 20 días. De todas maneras, indicó que “existen una serie de trámites que cumplir. No es que se homologa la emergencia y automáticamente desde Nación envían recursos”.

El decreto provincial rige durante 12 meses, a partir del 1 de marzo del corriente año.



No obstante, destacó que contar con la homologación permitirá activar la línea de créditos que el Banco Nación ofrece a los productores en emergencia.

Sobre esto, desde el Gobierno provincial explicaron que “estarán destinados a productores agropecuarios de pequeñas y medianas Empresas, bajo cualquier forma societaria o unipersonal y también para productores cooperativizados. En ambos casos, accederán a préstamos para capital de trabajo siempre y cuando presenten un certificado de emergencia junto con la declaración de elegibilidad emitida por el Ministerio de Agroindustria”. Y este organismo citado “bonificará 10 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés durante el primer año del crédito. Esa bonificación de la tasa se aplicará hasta un monto máximo total de crédito de $2.000.000 por productor en emergencia, y de hasta $500.000 en el caso de productores cooperativizados.

Medidas

A su vez, según lo establecido en el artículo tres del decreto, quienes acrediten estar en emergencia podrán acceder a la “prórroga de de vencimientos de impuestos provinciales, subvenciones que pudiere disponer el Ministerio de Producción de la Provincia con recursos disponibles de su partida presupuestaria; asistencia técnica y financiera”, detallaron.

“De todas maneras ya se está asistiendo a los productores afectados. Por ejemplo, mientras se realizaba la conferencia de prensa en Esquina -a través del Plan Ganadero- se estaba entregando alimento balanceado que es otorgado a tasa cero y comenzarían a pagar recién en 180 días”, subrayó el ministro de la Producción.