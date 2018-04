Regatas no pudo disimular las ausencias y perdió con La Unión

La Unión de Formosa no permitió que Regatas Corrientes se le acerque. En la lucha por la sexta ubicación de la Liga Nacional de Básquetbol, lo venció anoche en el estadio “Cincuentenario” por 67 a 56, en un partido de pocos matices y bajo goleo correspondiente a la fase regular del certamen.

Esta vez el conjunto correntino no pudo disimular las importantes ausencias que viene afrontando en su plantilla, minada por las lesiones que lo persiguen, y no tuvo las armas para revertir el flojo rendimiento que tuvo en los segmentos iniciales de cada etapa.

La Unión contó en el cuarto inicial con un inspirado pasaje del escolta Jonathan Maldonado, que con 9 puntos en el segmento le mostró el camino a seguir en ofensiva a sus compañeros. El ex Ferro contó con el aporte de Anthony Young para que su equipo pueda tomar una distancia de diez puntos.

En ese periodo, la producción de la visita fue muy pobre, ya que el marcador no alcanzó siquiera los dos dígitos, con Troutman (4) y Harris (3) como los más destacados.

Pese a que el equipo formoseño estiró las distancias en el segundo capítulo (28-15), los dirigidos por Gabriel Piccato pudieron reaccionar, empujados por Brandon Thomas, lo que le valió quedarse con el capítulo (18-12), para ponerse en partido.

Lo bueno que edificó Regatas lo echó a perder de regreso de los vestuarios. El tándem conformado por Alexis Elsener, Young y Maldonado hicieron estragos en la defensa del parque Mitre, que tampoco tuvo respuesta en ofensiva a pesar de algunos aciertos de Cabezas.

El local amplió distancias a 18 puntos a poco de ingresado al último cuarto, mejorando Regatas en el epílogo, aunque sólo para decorar el resultado. Ahora el equipo del parque Mitre ya piensa en el clásico del viernes ante San Martín.