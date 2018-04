Tras ser trasplantada con parte del hígado de su mamá, beba de Sauce evoluciona favorablemente

Naomí Rodríguez hace una semana recibió el trasplante de hígado que tanto necesitaba debido a una afección congénita denominada atresia de vías biliares. Desde diciembre está lejos de su hogar en Sauce pero ahora permanece internada en el Hospital Garrahan, donde evoluciona favorablemente. “Gracias a Dios ella está bien, recé tanto por ese órgano, los días se me hicieron eternos. Uno hace cualquier cosa por un hijo. Y quiero también agradecer a todos los que se sumaron a las cadenas de oración por ella”, afirmó la mamá de la beba de nueve meses y quien precisamente fue su donante, Yolanda Vega.

Inmediatamente recordó que “tiempo atrás nos habían hecho unos estudios en el Hospital Gutiérrez, pero como ni el padre ni yo éramos compatibles, no teníamos otra opción que esperar un donante”. Pero hace un mes, por obras en la sala donde estaba internada Naomí, fue derivada al Garrahan.

“Su salud estaba muy deteriorada, estábamos desesperados. Sin embargo, ahí surgió una esperanza, me dijeron que me iban a realizar unos estudios y si los resultados eran favorables, igual yo le podía donar un fragmento de mi hígado”, contó Yolanda. Al mismo tiempo, remarcó “y la respuesta que me dieron fue positiva. Así que el 27 de marzo se realizó la intervención quirúrgica”. Su operación comenzó a las 8 y concluyó a las 13, mientras que la de “Naomí fue de 12 horas”.

Fue una larga espera pero en el Garrahan estaban acompañándola su papá Néstor, su hermana de 14 y su hermano de 5 años. “Gracias a Dios, dos días después a mi también me dieron el alta y ahora ya puedo ir a cuidarla por varias horas, así también su papá descansa porque él no se despegaba de ella. Pero los médicos le insistieron en que también debo descansar”, afirmó Yolanda. Así, ella junto con su esposo Néstor y sus hijos cada día ven cómo Naomí evoluciona favorablemente. Estiman que esta semana aún la beba permanecerá en terapia intensiva por los cuidados que requiere y luego ya podrían pasarla a una sala común.

“Tenemos fe de que todo irá bien”, acentuó. Al mismo tiempo destacó todo el apoyo recibido hasta ahora porque pueden permanecer allá porque la Casa de Corrientes se hace cargo de la estadía en el hotel. Ante la consulta de si necesitan algo, Yolanda expresó “toda ayuda es de gran utilidad porque todo demanda dinero y ahora él está sin trabajo ya que allá (Sauce) le pagaban por el día trabajado”. Pero más allá de todas las dificultades, Yolanda y Néstor confían en que el 17 de julio van a celebrar el primer año de vida de Naomí junto con sus dos hermanitos.