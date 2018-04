Valdés celebra sus primeros 4 meses de gestión con evaluación y repaso de objetivos

El gobernador Gustavo Valdés cumple hoy cuatro meses en el poder. Todo indica que el mandatario realizará una evaluación y repaso de objetivos mañana, cuando reúna a todo su gabinete.

Para continuar con la tradición que heredó de su antecesor, Ricardo Colombi, Valdés recibe sus cuatro meses de gestión en plena recorrida por el interior.

El gobernador visitará hoy Esquina y Pueblo Libertador. El mandatario correntino estará acompañado por ministros del gabinete provincial y funcionarios locales, para inaugurar el nuevo Colegio Salesiano de Esquina.

Luego, el Gobernador presidirá el acto a las 11 con motivo de la inauguración de refacciones y ampliaciones de la Escuela Técnica “Juan Ramón Vidal”.

En las primeras horas de la tarde, Valdés se trasladará a Pueblo Libertador con el objeto de la inauguración del Playón Deportivo Cubierto de la Escuela Normal “Pueblo Libertador”.

Recién mañana reunirá a todo su gabinete para realizar una evaluación de estos primeros cuatro meses de gestión. Además repasará objetivos con cada uno de sus 12 ministros.

Se estima además que los funcionarios realizarán un balance de la reunión que mantuvieron los ministros con cada uno de los funcionarios nacionales en Puerto Iguazú y Resistencia.

Cada uno de los 12 ministros de Valdés presentarían el miércoles una evaluación de cada una de sus áreas.

El mandatario espera resultados de todos los Ministerios. En estos 120 días de gestión, Valdés ya se reunió con Macri en reiteradas oportunidades. Además logró que el Presidente inaugurara el ciclo lectivo en Bella Vista.

Pero no todo fue color de rosas, el mandatario redobló sus reclamos por la cuestión energética. Hasta se animó a decir que “a Corrientes le había ido muy mal con Aranguren (ministro de Energía de la Nación)”.

Por eso, el Gobernador acudió directamente al Presidente a la espera de una respuesta satisfactoria en cuanto a su reclamo.

Se espera que el guiño del Gobierno nacional llegue la próxima semana cuando se anuncie que la quita de subsidios energéticos no será igual para el NEA.

Se prevé que Nación seguirá subsidiando el costo energético para la región hasta 2023.

Valdés logró además superar con éxito y sin mayores reclamos las paritarias 2018.

Acordó con los docentes y empleados estatales un aumento salarial que ronda el 20 por ciento.

Mantuvo el pago del plus remunerativo de 3.550 pesos y el plus extraordinario de 500 pesos.

Logró que la Legislatura apruebe el Presupuesto 2018, que contempla un aval de crédito de 5 mil millones de pesos.

Logró que su gestión sea reconocida por el Presidente, quien en declaraciones a la prensa celebró que Corrientes haya otorgado un aumento salarial del 20 por ciento, cuando él mismo sugirió que no se supere el 15 por ciento.

Reunión el PJ

En la agenda del mandatario también está pendiente una reunión con los líderes del Partido Justicialista.

Según trascendió ayer el encuentro se realizaría en los próximos días.

El peronismo es la fuerza opositora a Valdés más importante de la provincia.

El Gobernador se reunió con todas las fuerzas políticas locales apenas asumió. Sólo tenía pendiente un cónclave con los peronistas, que por lo bajo se niegan a que los municipios gobernados por justicialistas adhieran al Pacto Fiscal y al Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal.