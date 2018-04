En los últimos tiempos, la sombra del presidente ruso, Vladimir Putin, apareció en un sinnúmero de episodios internacionales, de distinto tipo. Siempre con un perfil perturbador. No obstante, fue reelecto para un cuarto mandato en lo más alto del poder de su país. Lo que no ha sido una sorpresa, desde que Putin ejercía ya un poder amplísimo.

Los episodios antes referidos incluyen el intento de asesinato, con gas nervioso de origen ruso, en la ciudad de Salisbury, en el Sur de Inglaterra, de un ex espía ruso y su hija; así como renovadas acusaciones de ilegalidad respecto de la anexión rusa, por la fuerza, de Crimea y Sebastopol; la continua presencia de milicianos rusos, presuntamente “espontáneos”, en el Este de Ucrania; los ataques cibernéticos realizados contra blancos en el Báltico y en Escandinavia y contra la red eléctrica norteamericana. Y, como si eso fuera poco, la injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas, claramente contra la candidatura de Hillary Clinton. A lo que se agregan, en esta lista corta de preocupaciones, los bombardeos aéreos realizados por Rusia en Siria, en cuya guerra civil participa unilateral y activamente con contingentes militares y aéreos.

Putin ha negado rotundamente todas y cada una de las acusaciones vinculadas con los problemas mencionados. Pero lo cierto es que, al menos entre los líderes de Occidente, pocos le creen.

Vladimir Putin es todo un tema. Está, desde hace dos décadas ya, instalado en lo alto del poder ruso. Desde 1999, concretamente, cuando comenzó a ordenar pacientemente a una nación que lo necesitaba, tras la caótica gestión presidencial de Boris Yeltsin. Fue entonces cuando Putin condujo, con mano firme, la segunda guerra desplegada por su gobierno contra la insurgencia islámica chechena, con lo que consolidó su imagen de hombre fuerte y líder de acción, cautivando así a los suyos, afectos a los liderazgos firmes.

A partir de entonces, Putin ha mantenido el timón del poder en su país. En su tercer mandato, aquel que comenzara en 2012, consolidó su perfil nacionalista. Y su estilo autoritario. Generando una imagen de personaje duro, gélido, casi incontrolable. Y comenzó a confrontar abiertamente con Occidente, sugiriendo que, desde el exterior, sus principales actores promueven un “cambio de régimen” en Rusia. Desde la crisis de Ucrania, Putin quedó relativamente aislado en el escenario internacional, pese a sus esfuerzos en busca de que eso no sucediera.

Emilio Cárdenas, en una nota en el diario La Nación, dice que mientras tanto, las recesiones de 2015 y 2016 deterioraron sensiblemente a la economía rusa, pese a su enorme potencial energético. Por esto en Rusia existe un 13% de la población que está, y vive, por debajo de la línea de la pobreza. Rusia, no obstante, ha vuelto a crecer, aunque sólo modestamente. Y su economía sigue siendo extremadamente dependiente de los hidrocarburos que todavía generan un 40% de los ingresos totales del tesoro ruso.

En el plano militar, los recientes anuncios de Vladimir Putin no son precisamente tranquilizadores. Ni, tampoco, pacificadores. Puesto que sugieren que el mundo está efectivamente inmerso en una nueva “carrera” armamentista.

Con su reelección en primera vuelta, Vladimir Putin que trabajará en los servicios de inteligencia rusos por espacio de cinco años y uno de cuyos abuelos fuera curiosamente cocinero de Lenín y Stalín, se ha asegurado otros seis años más en la cima del poder en Rusia. Hasta el 2024. De acuerdo a las normas, ese sería su último mandato. Y en su derredor, al menos por el momento, no parece haber otra alternativa con posibilidades reales de desplazarlo, al menos en el corto plazo.