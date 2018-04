La Municipalidad declaró de interés cultural al centro Adolfo Mors

Con la presencia del viceintendente Emilio Lanari, se desarrolló un acto en el centro Adolfo Mors en el que se declaró al edificio “de interés cultural”, por considerarse bien patrimonial, cultural e histórico municipal de la Ciudad de Corrientes, conforme lo dispone el artículo 5 de la ordenanza Nº 4158.

“Siento una profunda emoción en este homenaje y declaración histórica, porque mi abuela compartió horas de cátedra en la escuela Regional con el profesor Adolfo Mors, y el respeto y recuerdo con que ella me hablaba de él me quedó de manera imborrable, pese a no haberlo conocido”, expresó el viceintendente, quien estuvo acompañado en el acto por funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC), además de representantes de la cultura, historiadores y público en general.

“Nuestro intendente Eduardo Tassano cree firmemente en la recuperación de los valores históricos y tradicionales de nuestra ciudad y con base en ese acervo tan importante es el camino en el cual tenemos que seguir construyendo una sociedad para un futuro mejor”, continuó Lanari.

El centro Mors, ubicado en Pellegrini 542, es una histórica construcción que data del año 1800, y desde que está a cargo de la Municipalidad, a través de la Dirección General de Cultura, se convirtió en un espacio para variadas expresiones culturales, como artes plásticas, danza, poesía, música, escritura, además de la presentación de talleres y charlas. Todas las actividades desarrolladas de manera gratuita y abiertas a todo el público.

A través de la ordenanza N° 4158 se establece (en su artículo 5º) que será calificado y declarado como bien “de interés cultural” todo aquello que expresa los rasgos de una cultura, incluyendo en esta definición a los objetos y bienes intangibles de interés patrimonial municipal.

En tanto, la Vicegobernación de la Provincia también declaró “de interés” el reconocimiento histórico cultural del centro cultural Adolfo Mors, al considerarlo un bien patrimonial de los correntinos.

“Con esta declaración, la Municipalidad busca poner en valor este edificio, que es muy representativo en el parque Cambá Cuá”, consideró el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco. “Además, es una protección para el edificio a futuro, ante posibles intervenciones en la zona y para gestionar recursos que permitan mejorar sus condiciones y potenciar este centro cultural”, remarcó.

JERARQUIZACIÓN DE LA CULTURA

Además, Lorenzo Brisco destacó que estas acciones impulsadas por el municipio se enmarcan en una política cultural y de preservación impulsada por la gestión de Tassano. “El Intendente nos pidió jerarquizar la cultura y cuidar el patrimonio arquitectónico. Tenemos una ciudad que cumple 430 años en este Mes de Corrientes, por lo que es un buen motivo para festejar y poner en valor lo nuestro”, sintetizó el funcionario.

El acto de declaración fue muy emotivo, ya que contó con la presencia de familiares directos del artista y docente cuyo nombre lleva este centro cultural municipal. “En esta casa está todo lo que significa mi familia, y con ella, el arte”, expresó su bisnieta, Luciana de Finis, quien estuvo acompañada por Elsa Adela de Finis Mors, sobrina de Adolfo Mors.

Por su parte, el historiador e investigador Enrique Galiana interpretó que “declarar y exaltar la cultura es homenajear los espíritus de quienes hicieron grande a Corrientes” sobre lo cual entendió que “se está haciendo justicia con la historia y con quienes trajeron la educación y la forjaron”.

El acto culminó con la actuación del Ballet 7 Corrientes, Denis Arce Trío y Camba Cuá Candombe, en el patio del centro cultural Mors.

HOMENAJE A MARCELO FERNÁNDEZ

Este jueves, a partir de las 19.30, en el centro cultural Adolfo Mors se realizará un homenaje al escritor, periodista y crítico de cine Marcelo Fernández.

En el marco de un acto organizado por la MCC a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, se homenajeará a Fernández, un referente cultural en la ciudad, quien fuera delegado de la Academia Nacional de Bellas Artes, subsecretario de Cultura de la Provincia, director de Cultura de la Municipalidad, director del Museo de Bellas Artes y profesor de Historia.