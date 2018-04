Habló Natacha Jaitt tras el allanamiento a su casa: "No tengo protección oficial"

uego del allanamiento realizado en su domicilio como parte de la investigación por presunto espionaje ilegal, Natacha Jaitt denunció este miércoles que se irá del país porque no no tienen ningún tipo de protección, y afirmó que la trataron "como a una criminal".



En la puerta de su domicilio, la mediática apuntó también contra el fiscal bonaerense, Julio Conte Grand, al acusarlo de "filtrar" su declaración ante la Justicia y de obligar a la jueza Soledad Garibaldi de acudir a un programa de televisión.

"Me voy a ir del país, no tengo ningún tipo de protección oficial de nadie. Estoy ayudando a los chicos abusados y contagiados con HIV, pero en este país no se puede ayudar", afirmó.

De todas formas, advirtió que terminará el caso en el que denunció una presunta red de pedofilia: "Este caso lo termino. Pedí protección, pedí garantías. Y no solo que no las tengo, sino que esto es una mafia. Acá colaborar hace que una sea una delincuente".

Tras contar que durante el allanamiento "se llevaron todos los celulares", Jaitt apuntó contra Conte Grand, y lo acusó de filtrar a la prensa su declaración ante la Justicia.

"Automáticamente el procurador pasó data que no podía pasar, filtró información, que incluso es errónea. Eso es no proteger a los chicos", aseveró.

También, dijo que Conte Grand "obligó" a la jueza Garibaldi a presentarse en un programa de televisión, y contó que eso se lo confirmó uno de los secretarios de la magistrada durante su exposición judicial.

"Llego a casa destruida, no había comido nada, y veo por la televisión que empezaron a tirar cosas, cuando me habían prometido que no iba a salir nada de lo que declaraba. Me agarró un ataque". añadió.

CLARÍN