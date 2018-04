Autopsia a Débora Pérez Volpin: confirman una perforación en el esófago con entrada de aire

Una perforación en el esófago combinada con el suministro de aire --durante la práctica de la endoscopía o en las maniobras de reanimación-- resultaron factores decisivos en la muerte de Débora Pérez Volpin. Esto se desprende del informe definitivo de la autopsia, del que trascendieron algunos datos aunque se presentará oficialmente en la tarde de este miércoles.

Según esa información, el estudio de anatomía patológica practicado sobre el cuerpo de la periodista confirma una perforación en el esófago a cinco centímetros del hueso hioides.

Débora Pérez Volpin.

Se entiende que fue a través de esa perforación que el aire, proveniente del endoscopio o de otra fuente usada en maniobras de reanimación, provocó un enfisema subcutáneo, es decir, la penetración de aire en los tejidos subcutáneos.

El aire, se desprende del informe, también llegó al tórax y a la cavidad peritonea.

Fuentes del caso señalaron que ahora se deberá investigar una posible "cadena de errores médicos" que podrían haberse iniciado incluso antes de que la legisladora porteña quedara internada en el sanatorio de la Trinidad de Palermo.

La familia de la periodista fallecida el martes 6 de febrero de este año ofrecerá una conferencia de prensa este miércoles a las 15 horas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para difundir las últimas novedades, entre las que, se espera, se den a conocer detalles sobre el informe final de la autopsia, documento que será firmado hoy por todos los peritos de las partes.

Causa sin juez

Este martes se supo que el juez de la causa que investiga la muerte de Pérez Volpin, Gabriel Omar Ghirlanda, había renunciado a su cargo como juez subrogante al frente del juzgado Criminal y Correccional N° 57 y, por lo tanto, a la causa que investiga la muerte de la periodista.

El candidato a reemplazar a Ghirlanda —que hasta el momento estaba como subrogante en el juzgado 57— sería el doctor Carlos Manuel Bruniard, actual juez del juzgado correccional N° 50.

A fines de la semana pasada, allegados a la legisladora porteña fallecida habían criticado duramente al juez Ghirlanda.

Desde su programa Sábado Tempranísimo emitido por radio Mitre, Marcelo Bonelli, amigo y compañero de trabajo por años de Pérez Volpin, acusó al magistrado de no actuar como corresponde y de cometer varias irregularidades.

A dos meses de iniciada la causa, dijo Bonelli, la investigación se lleva a cabo con una "lentitud pasmosa; una lentitud que nadie entiende". "Sí sabemos que cuando se demoran las investigaciones, lo único que se logra es que no se llegue a la verdad", aseguró el el periodista. Y agregó que al extender las cosas son aquellos que no quieren que se sepa la verdad sobre la muerte de Pérez Volpin los que "hacen su negocio".

Bonelli enumeró que Ghirlanda "no concurrió al allanamiento, no conoce el lugar del hecho, no sabe cómo es el quirófano ni dónde queda". Además, indicó que el juez "permitió que de la autopsia participen los peritos de Galeno, que es dueña de la clínica Trinidad, pese a que no son parte del proceso penal. Lo hizo en pos de salvaguardar sus derechos en un posible reclamo civil que aún no existe".

Telam 08/02/2018 Buenos Aires: Familiares, amigos, colegas y cientos de personas despedían esta tarde en la Legislatura de la Ciudad a la diputada porteña y periodista Débora Pérez Volpin, quien murió el martes pasado mientras se le realizaba una endoscopía en el sanatorio porteño de La Trinidad. Foto: Candelaria Lagos/telam/jr ciudad de buenos aires funeral de la periodista y diputada de evolucion ciudadana muerte subita ex periodista de TN y legisladora por evolucion ciudadana

Familiares, amigos, colegas y cientos de personas despidieron a Débora Pérez Volpin. Télam.

"Hay algunos temores porque el juez no tiene buenos antecedentes. Por ejemplo, en el 2005 fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por la fundación Madres del Dolor por permitir la liberación de Claudio Álvarez, que estaba condenado por violación en ese entonces, quien después, durante su libertad, asesinó a una vecina, Elsa Escobar, y violó a su hija de trece años en el barrio de Nuñez. El juez también en el 2011 fue denunciado por la familia de Zahira Morales, la niña a la que se le cayó el árbol encima en la Ciudad de Buenos Aires (...) por haber sido comprado, esta fue la denuncia de la familia, por una cifra de seis ceros. El testimonio de la madre es público y está en todas las redes sociales. Por eso el reclamo ayer de mucha gente a los dos meses del lamentable fallecimiento de Débora para que se sepa la verdad", señaló Bonelli.

Martín Lousteau, compañero político de Pérez Volpin, también se manifestó sobre el desempeño del juez que investiga la muerte de la legisladora porteña. Había asegurado el último sábado que Gabriel Ghirlanda no estaba "buscando la verdad".

Días atrás, había trascendido que en la familia de Pérez Volpin había preocupación por lo que consideran una "parálisis" en la investigación judicial por la muerte de la periodista. Las fuentes cercanas a la familia habían indicado que desde los allanamientos realizados en La Trinidad pocos días después de la muerte de Débora, casi no se realizaron diligencias importantes en la causa y algunas de ellas se estaban demorando sin que se entendiera por qué.

