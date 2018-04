“Tenía ganas de tomarme revancha”, se sinceró Ramiro Maldonado

n Ramiro Maldonado lleva tres goles convertidos con la camiseta de Boca Unidos y en cada una de esas ocasiones anotó llegando desde el banco de suplentes y sus conquistas sirvieron para darle los tres puntos en juego al Aurirrojo.

El ex futbolista de Gimnasia de Jujuy se convirtió en algo así como un talismán para los dirigidos por Carlos Mayor. Ingresó contra Flandria en Jaureguí y estampó el 1 a 0 final, hizo lo propio contra Ferro Carril Oeste y Atlético Rafaela, en cancha del Aurirrojo, y decretó el 3 a 1 y 2 a 0 definitivo de uno y otro compromiso.

Actuaciones y goles que le dieron pista para jugar algunos partidos desde el arranque, pero el efecto amuletto no se repitió para Maldonado, quien precisamente había salido de la formación titular para el juego del lunes contra el conjunto rafaelino.

Pero le tocó ingresar promediando el segundo tiempo y a los 37 minutos, tras recibir una habilitación de Diego Sánchez Paredes, anotó el segundo gol del Aurirrojo.

“La verdad que fue un partido muy intenso en el que desde el primer momento salimos a ganarlo y cumplimos el objetivo”, resumió luego de la celebrada victoria. Luego remarcó que “por ahí era obvio que en el segundo tiempo ellos se nos iban a venir, pero lo supimos sacar adelante y logramos marcar ese segundo gol”.

Acerca de ese segundo tanto, su gol, subrayó: “Yo trabajo en la semana para sumar minutos, tenía ganas de tomarme revancha, y hoy se me dio. El fútbol es así, a veces las cosas salen y en otras no”.

Al ser consultado por sus buenos ingresos desde el banco de suplentes, remarcó que “es difícil saber eso. A veces la regularidad en el juego te la da la continuidad también, los partidos y los minutos. Es decisión del técnico y si toca jugar desde el banco voy a trabajar para aprovechar mis minutos”.

En cuanto a la jugada del gol, felicitó a Sánchez Paredes, al afirmar que “Corcho me metió la pelota a donde tenía que ir a buscarla y ahí fui y por suerte pude hacer el gol”.

Sin espacios para los lamentos, después de haber jugado un sólido partido desde lo colectivo frente a un rival de peso como Rafaela, Maldonado prefirió olvidar aquellos partidos donde no mantuvieron un nivel tan alto: “Lo que pasó ya pasó y ahora hay que esperar en estos dos partidos volver a ganar también y si hay que esperar otros resultados lo vamos a tener que hacer”, remarcó para terminar.