Braford vuelve a Corrientes con la mejor genética para producir en el Norte

La Asociación Braford Argentina presentó en Corrientes la 16° Exposición Nacional Braford y 7° Exposición Nacional del Ternero Braford, que se realizarán del 30 de mayo al 2 de junio en el predio ferial de la Sociedad Rural de Corrientes. Nuevamente, los mejores reproductores y criadores de la raza estarán en Riachuelo, con un encierre previsto en 500 animales y la participación de 50 cabañas de diversas partes del país.

El evento mayor de la raza Braford fue presentado el miércoles de la semana pasada en la sede de la Sociedad Rural de Corrientes, hasta donde llegaron dirigentes de la Asociación Braford Argentina (ABA), la entidad anfitriona, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes.

Además, estuvieron presentes los jóvenes de la Comisión Braford Junior NEA, que tendrán a su cargo la organización del 2° Congreso Internacional de Jóvenes Ganaderos, que se desarrollará en el marco de la Nacional de la raza.

“A nivel internacional Argentina es el país con mayor número de ganado Braford registrado y de ganado Braford comercial, es decir vientres de producción y de cabaña”, indicó la vicepresidenta de la Asociación Braford Argentina, Tiziana Prada, en el lanzamiento de la muestra, realizado en la Sociedad Rural de Corrientes.

“Vamos a arrancar el miércoles 30 de mayo con el Segundo Encuentro de Jóvenes Ganaderos, donde los chicos se capacitan con invitados internacionales, para una jornada que es interprovincial pero también inter razas”, precisó Prada.

Además, las juras de clasificación de los reproductores machos y hembras serán los días jueves 31 de mayo y viernes 1° de junio, y el gran remate de reproductores tendrá lugar el sábado 2 de junio, con la firma Colombo y Magliano SA. Cabe señalar, que la misma casa consignataria realizará, como todos los años, un remate televisado en el marco de esta muestra, que tendrá lugar el día miércoles 30 de mayo.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, se confirmó la participación de ganaderos de Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos. “El Braford argentino está muy bien posicionado a nivel internacional, con un biotipo bien característico”, señaló Tiziana Prada.

Asimismo, la dirigente y criadora de la raza aprovechó para comentar que se preparan para el Congreso Mundial Braford que se realizará en Argentina en el año 2021, y que tendrá a Corrientes como una de las sedes de dicho evento.

“Aunque sabemos que a Estados Unidos todavía no podemos entrar, en 2021 vamos a presentar embriones de ese país, por lo que, si en ese entonces no podemos exportar, ese va a ser un puente donde nos permita ingresar, va a ser un camino de ida y vuelta por el interés que genera nuestra genética”.

Por su parte, el director de la Asociación Braford y coordinador de la Región Nordeste, Germán Fogliatti, precisó que para la muestra “hay 500 animales preinscriptos a bozal y corral que pertenecen a 50 cabañas de distintas partes del país”. Y en este contexto, el joven criador destacó que “la raza crece año a año”.

A su vez, el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Corrientes, Manuel García Olano, aseguró que “la genética es valor agregado en su máxima expresión y Corrientes es un centro de producción y venta a nivel regional importantísimo, ya que todo el Norte del país se provee aquí, incluso países vecinos”, dijo en declaraciones al programa Aires de Campo, de AM LT7.

La exposición se realizará entre el 30 de mayo y el 2 de junio en el predio ferial de la Rural de Corrientes, ubicado en el kilómetro 1016 de la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Riachuelo.