DESDE EL TOUCH

Roberto Capará

Al final, sopa. En las dos últimas fechas, Taragüy acarició sus primeros triunfos en esta nueva edición del torneo Interior Argentino A. En Santa Fe, el elenco homónimo perdió cuando el rival marcó un try y terminó el partido durante el cual estuvo siempre el frente en el marcador. El 26-25 se transformó en 26-32. Algo similar ocurrió ante Jockey de Córdoba, pero terminó en empate.

Freno al goleador. El sábado, los “Cuervos” recibieron al máximo goleador del torneo, Jockey de Córdoba, que venía de apabullar a Peumayén de Mendoza (74-10 y 50-7). Y aplicaron el freno durante un cotejo intenso y equilibrado. Tanto que, finalizó igualado en 19.

Otra vez, el elenco local estuvo al frente en el tanteador hasta que, en la jugada postrer, los cordobeses vulneraron el ingoal para establecer la igualdad.

Ahora, el sábado, tendrá la revancha en la ciudad de la “Vera Cruz”. Otra vez ante el rival al cual, en ese lugar, supo vencerlo para dar la vuelta olímpica tras jugar la final de la ronda Ascenso del otrora Torneo del Interior. Claro, pasaron 16 años y todo cambia.

De 8, 2. En estos dos últimos cotejos, la escuadra correntina que sigue haciendo debutar a juveniles, en especial entre los tres cuartos, tuvo en un momento dado y crucial, los ocho puntos en juego en sus bolsillos. Al final, sólo cosechó 2, debido a igualdad.

Volvieron. En el segundo tiempo del match ante los cordobeses regresó el medio scrum Florencio Aguilar mientras se espera la vuelta del medio y pateador Bruno Broll, lesionado. Facundo D´Angelo surgió con dos tries como tres cuarto, mientras inscribieron sus nombres también por primera vez Gonzalo Soria, Joaquín Gutnisky y Domingo Gómez Sierra. Algo parecido como quasi debutante estuvo Rodrigo Castro.

En tanto, Victor Rolón, de acero inoxidable, volvió a su rubro como eficaz pateador hacia los palos.

El último. Ahora al Cuervo le queda la última fecha ante Peumayén (venció a Santa Fe por 30 a 25 como local), pero aun el triunfo, lo llevará a jugar por el repechaje para mantener la plaza que, pertenece a la Urne.

Curne, firme. Universitario de Resistencia sigue firme en su andar. Primero en el grupo 1, luego de la última fecha clasificatoria esperará a los rivales para definir el certamen que lleva el ascenso de la plaza, también de la Urne. El Canario superó 32-24 a Atlético Inmaculada de Santa Fe (Crai).

No hicieron pie. Aranduroga en el Torneo del Interior B y San Patricio en el C, no lograron afirmarse. Los “Santos”, que venían de triunfar cayeron ante Mendoza Rugby como visitantes y perdieron la ocasión de lidiar por el ascenso a la categoría inmediata superior.

Por su parte los “Cebras” volvieron a perder. Esta vez fue en su cancha ante Jockey de Villa María (Córdoba) dejando comprometido su lugar.

Chicas campantes. Las chicas de San Patricio ganaron la primera fecha del torneo local de rugby femenino, mostrándolas como firmes protagonistas, en un certamen del cual toman parte cinco alineaciones de la región.

Chicos flojos. Luego de vencer en una tarde de insoportable calor a Austral por 50 a 0, por la primera fecha del Argentino M-18, el seleccionado juvenil de la Urne perdió ante Chubut por 26 a 0, en la siguiente jornada.