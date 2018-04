Goya: denuncian que patota golpeó y apuñaló a un chico

Un joven debió ser hospitalizado de urgencia al ser atacado por un grupo de personas en la ciudad de Goya. Por el caso no hay detenidos.

El episodio fue denunciado por la madre de la víctima en declaraciones a TN Goya.

“Fue el domingo tipo 8 de la mañana, cerca de la Escuela 370, por Eva Perón; a mi hijo lo atacó una patota, lo golpearon y le dieron varias puñaladas; él está internado en el hospital, todos saben quiénes son, hice la denuncia en la Comisaría Tercera pero no hay detenidos, esto ocurrió a pocos metros de la delegación policial, son vecinos”, expresó dolida por la situación.

Según trascendió, el joven agredido sería dado de alta médica en las próximas horas y esto también causó el enojo de familiares.

“Mi hijo ya recibió una amenaza de que lo iban a atacar, si no era por un vecino, hoy mi hijo estaría en el cementerio, esto no puede suceder, todos los sospechosos son vecinos de la comisaría”, contó a TN Goya, Teresa, la madre del joven, quien pidió la inmediata detención de los involucrados.