Leconte acusó “proscripción” de su lista en las internas del PL

El candidato a presidir el Partido Liberal, Ricardo “Caito” Leconte, acusó a la Junta Electoral de “proscribir” su lista “Siempre Liberales” para participar en las internas del PL, previstas para el 16 de mayo, por lo que consideró que hubo una serie de irregularidades en el proceso.

En conferencia de prensa, representantes de la lista “Siempre Liberales” manifestaron su reclamo ante la posibilidad de no participar de las internas del liberalismo. Para ello se inscribieron tres listas, una de ellas liderada por Leconte; otra por la presidenta del Comité Capital y diputada provincial Any Pereyra; y una tercera por el goyano Marcelo Frattini.

“Esto es una proscripción porque la Junta Electoral no nos da el derecho a solucionar algunas cuestiones que son subsanables. Por ejemplo, nos marca que no cumplimos con el cupo femenino del 50 por ciento en Capital, porque tenemos más mujeres que hombres. Esto podría corregirse, sustituyendo por un hombre, pero a criterio de la Junta la lista cae por esto”, manifestó Leconte a El Litoral.

El dirigente celeste explicó que la Junta Electoral hizo caer las listas correspondientes a la comisión provincial y a la departamental de Capital. También están a la espera de la resolución de las nóminas de San Roque, Paso de la Patria, San Luis del Palmar, Paso de los Libres, Bella Vista y Mburucuyá.

Acusó que el órgano no da plazo para la corrección de posibles errores. Además, expuso que dicha autoridad partidaria tampoco cumplimenta el cupo femenino del 50 por ciento. Por este motivo se presentó ante la Justicia Federal un planteo de impugnación de la Junta. “Tiene diez integrantes, de los cuales una es una mujer. Ellos no cumplen con el cupo”, indicó.

Otro punto de discordia, según señaló el referente liberal, es que la Junta Electoral incorporó el cupo femenino del 50 por ciento tras la sanción de la Ley Nacional de Paridad de Género. Pero, de acuerdo con lo estipulado por Leconte, esta modificación del reglamento no habría sido aprobado por el Comité Ejecutivo del partido. Tampoco se sumó a la Carta Orgánica, en la cual rige la norma anterior, del cupo del 30 por ciento.

Desde “Siempre Liberales”, a la vez, expresaron que están a la espera de una resolución de la Justicia para hoy, respecto del planteo de impugnación al cuerpo electoral. Esto se presentó la