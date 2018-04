Pasturas megatérmicas en Corrientes

La principal actividad en la provincia de Corrientes es la cría de ganado bovino. Los sistemas de producción ganadera están basados en los pastizales, como fuente principal de alimentación. Una característica de estos pastizales, es que están compuestos, casi exclusivamente por especies estivales, lo que determina una producción desuniforme de forraje a través del año, sin embargo, presentan un patrón de crecimiento con 5 meses de alta producción de forraje (noviembre a marzo), 4 meses con producciones medias (abril-mayo y septiembre-octubre) y finalmente 3 meses de producciones muy bajas (junio a agosto).

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) señalaron que en los últimos tiempos, con la incorporación de nuevas tecnologías, se dan notables progresos, con la incorporación de pasturas permitiendo aumentar la carga, especialmente en que respecta a rodeos de cría.

En Corrientes existe hoy una oferta variada, de especies megatérmicas, sin embargo, tres son las mas implantadas según ambiente, Brachiaria brizantha, en las lomas del centro y norte de la provincia, Setaria sphacelata en los suelos con retención de humedad, en toda la provincia y Chloris gayana en ambos tipos de suelos y también en toda la provincia.

El conocimiento de la adaptación de estas pasturas a diferentes ambientes de la región, es fundamental para la toma de decisiones en los sistemas ganaderos. Sobre este tema, el Inta (EEA-Corrientes y EEA-Mercedes) cuenta con vasta información, con más de 50 años al respecto. Si bien son pasturas de larga persistencia (mas de 20 años), los conocimientos para la implantación, tal vez sean suficientes para el establecimiento, sin embargo, para su utilización y mantenerlas con alta capacidad de producción y calidad (producción de carne) queda mucho camino por recorrer.

Para la siembra exitosa de pasturas, debemos tener en cuenta estos aspectos fundamentales: donde haremos la pastura:; tipo de suelo (arenoso-arcilloso), topografía (lomas-media-loma bajos), destino (ovinos-bovinos-confección de henos fardos o rollos), temperaturas medias, mínimas y máximas mensuales que dependerá de cara región, precipitaciones (cantidad en mm anuales y mensuales promedio).

También es importante la elección de la especie a implantar . Existe una gran oferta de especies y cultivares para la región, en base a los estudios de introducción y evaluación del Inta.

Además, se está evaluando el comportamiento y producción de biomasa, de pasto elefante hibrido y pasto Tangola. El primero produce de 100-120 tn de MS de forraje de buena calidad. El pasto Tangola (no produce semillas viables, es de reproducción agámica, vía tallos) puede utilizase en ambiente anegable donde otras especies no prosperan o su implantación vía semilla (Setaria, Humidicola, Camba, etc) sería inviable, la ventaja de este pasto es su capacidad de cubrir rapidamante (guías de 3 a 4 metros) y su producción no es despreciable (6 a 8 tn de MS/ha/año), como aspecto negativo resaltamos su calidad (media a baja) por la elevada proporción de tallos y pocas hojas que presenta.

Como pasturas de alto volumen para ser utilizadas en el invierno, la caña de azúcar es una buena opción siempre y cuando se contemple los aspectos de su utilización, con maquinaria apropiada debido al elevado volumen a cortar. Esta especie, produce cerca de 100 Tn y de acuerdo a su ciclo de crecimiento, la biomasa de forraje, se encuentra disponible, justo en los meses de mayor déficit forrajero (junio julio agosto y septiembre). Las tres especies antes mencionadas deben plantarse a través de material vegetativo (estolones, cañas), siendo la época más recomendada, agosto-septiembre para caña de azúcar y el pasto elefante como tangola, con una ventana de plantación que dependerá básicamente de la humedad del suelo (desde octubre hasta marzo).

La fecha de siembra óptima para la implantación de pasturas mega térmicas en Corrientes, se extiende desde mediados de septiembre hasta fines de noviembre.

En cuanto a la preparación del suelo, la calidad de la cama de siembra es fundamental para lograr una buena y rápida implantación (preparación del suelo previo a la siembra o plantación). Para esto, es necesario iniciar la preparación del suelo 3 a 4 meses antes de la fecha prevista de siembra. El suelo debe estar libre de malezas y lo más parejo posible de tal manera que asegure un buen contacto suelo-semilla.

En el momento de la siembra, los especialistas del Inta recomiendan tener en cuenta la densidad de siembra, donde es necesario conocer su calidad, para esto es importante contar con la semilla por lo menos un mes antes de la siembra para poder enviar muestras para ser analizadas. Para definir la densidad de siembra también es útil tener en cuenta la preparación del suelo lograda y el tipo de siembra (manual, sembradora, fertilizadora, etc.). Generalmente se recomienda 50% más de semilla de lo recetado por las empresas semilleras para cada especie. Brachiaria 10 a 15 kg de semilla por ha (sin peleteado- peleteado) Setaria y Chloris 7-10 kg de semilla por ha.

También es importante el sistema de siembra, ya que puede ser manual (cuando son pequeñas superficies 1-5 has) o mecánica (sembradora). En siembra al voleo se recomienda tapar la semilla con rastra de diente liviana, con ramas o rollos de alambre de púa viejos atados a un listón de madera tiradas con tractor, caballo o bueyes. El sistema de siembra directa se recomienda cuando el lote proviene de un cultivo de verano o de invierno donde el suelo ya fue preparado con anterioridad.

La profundidad de siembra depende del tamaño de la semilla por ejemplo para Brachiaria se recomienda de 0,5 hasta 1 cm de profundidad y para Setaria y Chloris no más de 0,5 cm.

Fertilización y mantenimiento

En términos generales los suelos de la provincia de Corrientes presentan valores bajos de ph menos de 6, bajos contenidos de materia orgánica (menos del 1%) y bajo contenido de fosforo (menos de 3 ppm). El fosforo es fundamental para lograr un buen establecimiento de la pastura es así que es necesario la aplicación de 50 a 70 unidades de fósforo/ha en la siembra (o sea 100 a 150 kg de superfosfato triple, fosfato monoamónico o diamónico).

Una vez implantada la pastura más de 60 a 90 días, ya esta en condiciones de ser utilizada y la fertilzaicion nitrogenada la podemos hacer antes o despues de la primer cosecha via pastoreo o confeccion de henos. Los resultados esperados podrían duplicar la producción siempre y cuando los factores abióticos como humedad en el suelo, temperatura y luz no sean limitantes. La respuesta a la aplicación de nitrógeno estaría en el orden de 100 a 150 kg de MS por kilo de Nitrógeno aplicado.

Como todos los cultivos y pasturas es indispensable el uso de fertilizantes de base, fósoforo (P) junto a la siembra y nitrógeno durante el ciclo de produccion (de octubre hasta abril), de lo contrario no recomendamos la implantación de pasturas, primero la fertilización y luego la elección de la especie según ambiente. Tambien debemos fertilzar cada dos a tres años, de lo contrario la pastura crece menos de lo que aportaria un pastizal.