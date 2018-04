Culminaron el manual de la Oficina de Inquilinos y están asesorando a locatarios

Por medio de un trabajo en conjunto, locatarios y representantes de inmobiliarias terminaron de confeccionar un manual que funcionará como protocolo de actuación y mediación en la flamante Oficina de Inquilinos municipal. El escrito, que todavía no fue presentado formalmente, tiene por objetivo que ambas partes tengan las reglas en claro, para proteger los derechos de ambos, evitar abusos de parte de las inmobiliarias y posibles conflictos.

La Defensoría de los Vecinos es el organismo que administra la Oficina, inaugurada a mediados del año pasado, y que también colaboró para la creación del manual junto con referentes de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes (CIC) y la Asociación Civil Inquilinos de Corrientes (Acic). “La Oficina ya tiene el manual que confeccionamos todos juntos, sólo resta presentarlo”, informó a El Litoral la presidenta de la Acic, Vanesa Falcón.

En este sentido, Falcón señaló que la dependencia sigue funcionando con un abogado dispuesto para el espacio, que está asesorando a los que se acercan por dudas respecto a lo legal en materia de alquileres. El asesoramiento apunta, entre varias cuestiones, a quienes requieran conocer detalles de la interpretación legal de los contratos, redacción de cartas documento, entre otras situaciones que deben atravesar las personas que quieran alquilar un inmueble.

Por otro lado, la presidenta de la Acic comentó que a nivel nacional también hay una campaña de difusión para que los inquilinos sepan que las inmobiliarias deben operar con posnet, algo que desde abril es obligatorio en todos los comercios del país. “Acá las inmobiliarias aceptan pagos con posnet y otras no, argumentando que sólo funciona para cobrar honorarios, no alquileres, porque eso no les corresponde. Lo que no quieren es pagar los gastos del posnet”, destacó.