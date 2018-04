Guaro Acosta presenta su libro de cuentos

Guaro eligió estudiar medicina en la ciudad de Córdoba, donde llegó con una valija llena de inquietudes a principio de los años 60. Con todas esas pasiones e inquietudes, y ese equipaje espiritual, llegó a una ciudad mágica, antes y ahora, que le abría las puertas no sólo de la Universidad sino de un mundo intelectual que le cambiaría para siempre su propio mundo.

Pero ese muchacho que un día partió a la “docta” también era cantor, y de tanto en tanto escribía como colaborador para el diario El Litoral y a veces se animaba con algunos relatos que publicó en La Voz del Interior.

A los catorce años descubrió, de la mano de su hermano “Luchi” y su barco, que la navegación a vela por el río Paraná era una pasión para siempre y juntos forjaron las ilusiones, que el empeño y mucho ingenio, hizo que embolsen los vientos cálidos del nordeste, para llevarlo a un mundo de libertad y silencio.

Ese muchacho de espíritu renacentista encontrará en la ciudad de Córdoba maestros y también amigos con los que compartirá interminables jornadas, no sólo de estudios sino de vida vivida en multiplicados amaneceres.

Después de recibir el título de médico decidirá junto a su esposa Norma regresar a Corrientes, donde tendrá una intensa actividad profesional y académica.

Una vez le pregunté a Nini Flores por qué regresó a Corrientes después de vivir y trabajar muy bien durante dieciséis años en París y me dijo: “Porque extrañaba el sol”. En esa línea Guaro dice que volvió a Corrientes “por el río, porque extrañaba el río”. A partir de allí, desarrollará por muchos años una intensa actividad como médico y docente, pero nunca dejó de cantar, navegar y escribir.

Desde que se jubiló, quedó al socaire de lo profesional. Desde entonces trabaja muchas horas por día en los cuentos, algunos de ellos contenidos en este volumen.

Los cuentos que tenemos aquí no reflejan una realidad real, sino que crean un mundo. Otro mundo distinto al que vivimos que le pertenecen enteramente al autor porque, para él, la realidad no termina en lo que ve, sino que nace en cada cuento. Cada texto inaugura creando en un mundo diferente. Un mundo que no era y ahora es.

En la literatura de Guaro no hay teléfonos celulares, ni computadoras, ni gente que mire el reloj o la televisión. Hay algunas radios, fútbol, recuerdos, escenas cotidianas, la preocupación por la muerte, todo en un tiempo demorado, y hay mucho humor.

En sus cuentos hay un lenguaje de tono provinciano, aunque la mayoría no determina los lugares precisos de los acontecimientos. En cada relato queda en evidencia el manejo de una oralidad de provincia, diría, en oposición a un lenguaje porteño.

Este uso del lenguaje de provincia nunca cae en el pintoresquismo que degradaría su factura literaria. Al contrario, la oralidad provinciana logra una mejor literatura porque no subraya o sobreactúa el alma de la gente del interior del país. Lo respeta en su sequedad y en su dignidad.

La muerte aparece en varios textos. A veces como una posibilidad, otras como imposibilidad, como un final o como algo transitorio, porque los muertos se vuelven apariciones reafirmando que hay cosas inexplicables o milagros que permite la literatura.

La muerte, entonces, lejos de ser una clausura o un límite, en algunos casos como en “Changay”, deja paso a una enigmática y momentánea reaparición del que ya no está. O en “El gemelo elegido” por ejemplo, es por un lado una resurrección y por otro, un lento y certero lanzazo que penetra a un costado de un protagonista.

Casi como oposición en el tiempo, “Fitness” tiene una cercanía con nuestro presente, donde hay falsos médicos conviviendo con los que hacen honor a su profesión. Tiempos de terapias alternativas, spa sanador en las sierras de Córdoba, en lugares apacibles y dietas saludables. Todo esto no estaría completo sin alguien portador de “la palabra cosmogónica”, sin algún gurú de nombre impronunciable.

El resultado suele ser la decepción del “cliente” que tiene como consecuencias también la estafa económica.

Ante la sensación de fracaso del protagonista, Guaro elige el humor, como en otros cuentos, como una posibilidad de mitigar el desastre. La sonrisa que evita el desconsuelo y posibilita una salida menos dolorosa de la situación.

Este es un relato que puede verse como el más cercano en el tiempo a nuestros atolondrados días, que ante los problemas existenciales buscan salidas fáciles, atajos a las penurias de la intemperie humana.

El libro que tenemos en las manos está escrito por un hombre con espíritu renacentista, como decía antes, y esto significa que le interesa todo lo humano, donde las disciplinas se cruzan en un lenguaje propio, en un tono provinciano no exento de humor. El médico, ahora escribe cuentos, el cantor cuenta historias.

Todos bajo las órdenes del capitán del barco, que acaba de zarpar en las inquietas aguas de la literatura.

Colaboración

Carlos Lezcano