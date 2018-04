SALUD PÚBLICA

Mueren siete veces más los motociclistas sin casco

El primer relevamiento de largo alcance realizado en Argentina, volvió a demostrar la efectividad del casco para prevenir muertes en accidentes de tránsito.

Análisis de más de 25.000 casos del primer registro de trauma del país; la atención de esas lesiones se hizo en 14 hospitales y servicios de emergencia de Buenos Aires.

El primer análisis local de más de 25.000 atenciones por trauma en ocho años avala la afirmación de que usar casco salva la vida. En los 4078 casos de motociclistas asistidos por un incidente en la calle, la mortalidad en los que viajaban sin protección fue siete veces mayor que en los que la llevaban.

El relevamiento incluye la información que 14 hospitales y sistemas de atención prehospitalaria de la provincia de Buenos Aires ingresaron desde octubre de 2009 en un registro que coordina la Fundación Trauma, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 16% de los 25.573 registros hasta el mes pasado son motociclistas con traumatismos en la cabeza, las piernas o los brazos, el pecho o el abdomen. El 22% no usaban casco al momento del incidente y alrededor de un tercio (29,4%) sufrieron lesiones encefálicas graves, comparados con el 10,5% en el grupo con casco.

Esa diferencia se tradujo en la posibilidad o no de sobrevivir al hecho: murieron siete veces más motociclistas sin protección que los que iban con protección (8,6 vs. 1,3%).

"Mientras los estudios publicados hablan de un aumento del trauma, en especial el de cráneo, ahora lo pudimos medir con un dato local concreto: sin casco, el traumatismo es más grave", indicó Laura Bosque, directora ejecutiva de la fundación y miembro de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma.



Adultos jóvenes

Los pacientes tenían entre 16 y 44 años y uno de cada cuatro traumatismos había sido grave. "Las lesiones en motociclistas son de especial interés en América Latina, donde esta forma de transporte se incrementó notablemente", indicaron desde la fundación sobre los resultados.

En la red de atención del trauma, que, hasta ahora, funciona solo en la provincia de Buenos Aires, participan los hospitales de adultos y pediátricos: Erill (Escobar), San Roque (Gonnet), San Martín y Sor María Ludovica (La Plata), Güemes (Haedo), Simplemente Evita Km 32 (La Matanza), Eurnekian (Ezeiza), El Cruce (Florencio Varela), Oscar Alende y Tetamanti (Mar del Plata) y Alejandro Korn (Melchor Romero). También están la UPA Trauma de Lezama (RN2), SAME Pilar y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de Ensenada y Mar del Plata.

Esos centros y servicios de emergencia registraron entre octubre de 2009 y enero pasado 29.454 pacientes, con 20.462 auxilios prehospitalarios. En general, los incidentes de tránsito fueron la principal causa de trauma (30,6%), seguidos de las caídas (21,8%) y las agresiones (15,5%), más en los hombres que en las mujeres.

Por edades, esas causas fueron más o menos frecuentes: hasta los 17, lo más común fueron las caídas, los incidentes viales y el atrapamiento o el aplastamiento, mientras que entre los 18 y los 64 años prevalecieron los hechos de tránsito, las agresiones o peleas y las caídas. En los mayores de 65, el trauma por caídas fue lo más habitual (en uno de cada dos lesionados), seguido de los incidentes viales y las agresiones.

Hubo más casos de trauma los sábados y los domingos que los días de semana, sobre todo entre las 13 y 18, y por las lesiones en el tránsito. De hecho, en los jóvenes y adultos, siete de cada 10 casos ocurrieron en la calle u otros sitios públicos, mientras que uno de cada dos chicos y adolescentes se lesionó en el hogar. La tendencia se mantiene desde un análisis de medio término, cuando el registro superó los 10.000 casos.

En la red también participan el SAME y los hospitales Juan C. Sanguinetti y Federico Falcón de Pilar. Con los datos de estos servicios municipales, el registro de trauma acumula a la semana pasada 29.454 atenciones hospitalarias, con 20.462 asistencias prehospitalarias.

"El trauma como enfermedad está demostrando tener un comportamiento estable y que se mantiene a pesar de los cambios de gobierno, lo que permite inferir hacia dónde habría que apuntar para trabajar en las estrategias de atención de la salud y la prevención", indicó Bosque.



Pocos en la región

Como Colombia, Panamá y Bolivia, la Argentina integra el muy reducido grupo de países en la región con un registro de trauma, de acuerdo con Esteban Foianini, secretario de la Sociedad Panamericana de Trauma.

De visita en Argentina para conocer la red de hospitales, el cirujano boliviano, que trabajó 10 años en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en destinos como Kosovo, señaló la importancia de contar con esa información para analizar el estado del sistema de atención y mejorar su calidad, detectar los problemas que favorecen el trauma para solucionarlos (por ejemplo, instalar un semáforo en una esquina o agregar iluminación en la vía pública) y derivar a los pacientes a hospitales especializados de acuerdo con la gravedad de cada caso.

