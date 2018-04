No pierdas tiempo con las burlas ajenas

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Ciertamente la burla es un acto que daña y lastima a la persona que lo recibe. ¿Alguna vez fuiste burlado, burlada? ¿Alguna vez te burlaste de alguien? La burla es parte de la vida y seguramente en algún momento de nuestra vida fuimos burlados por alguien. Podemos identificar dos tipos de burladores:

• El burlador tímido.

• El burlador narcisista.

El primer burlador es el que se ríe, exagera o inventa un defecto del otro para decir: “Yo soy mejor que vos”. Eso pasa mucho con los chicos que a determinada edad dicen, por ejemplo: “¿Te hiciste pis?”, lo cual quiere decir: “Yo no me hago pis; yo soy mejor que vos”. Cuando alguien se burla de vos, lo que está diciendo indirectamente es: “Yo soy mejor que vos”.

El segundo burlador es el típico fanfarrón que se burla sin que vos te des cuenta. Se burla para agradar al grupo, para quedar bien con los demás, y muchas veces el burlado ni se entera porque su objetivo no es decir “yo soy mejor que vos”, sino que lo acepten en el grupo.

Algunos burladores son envidiosos. El envidioso que no pudo lograr algo en la vida envidia, se burla de y critica a aquel que terminó lo que él dejó por la mitad. Por ejemplo, puede ser el caso de un hombre que quería ser concertista pero terminó manejando un taxi. Entonces va al Teatro Colón y opina. “Mirá esa orquesta, qué mal que toca”. El envidioso envidia lo que otro terminó y a él le quedó por la mitad.

Sanar

El hecho es que si uno no sana la herida por aquellas cosas que no logró y no puede celebrar que otro sí lo haya logrado, queda atascado en la envidia o en la burla. Siempre el que se burla o critica habla más de sí mismo que de su víctima. ¿Qué está mostrando el que se burla o critica? Que tiene un problema interno.

¿Qué tenemos que hacer cuando se burlan de nosotros o nos critican?

a. Primero, no levantar el guante ¿Qué quiere decir esto? No reaccionar cuando se burlen de nosotros. No reaccionar significa no atacar, no defenderse, no subirlo a las redes sociales. No hay que tomar el guante porque no vale la pena.

b. Y segundo, cancelar las burlas con acciones. Si por ejemplo, en tu trabajo se burlan porque sos distraído/a y te olvidás los lápices, corregí eso por lo que se están burlando de vos. Esa es la mejor manera de desautorizar a los que se están burlando de tu manera de ser. Y sabé que el burlador no tiene tanto poder como aparenta tener.

Toda la gente que se ha burlado de vos, parece gente fuerte pero en el fondo es débil. Ellos no tienen tanto poder y no debemos darle tanta trascendencia, ni perder un minuto de nuestro tiempo con ellos.

¡No pierdas ni un minuto con los burladores!

Cada vez que logres algo, sabé que alguien te puede atacar. Pero eso no debería preocuparnos porque todo lo que uno siembra tarde o temprano lo termina cosechando. Todo sale a la luz. Lo malo que sembramos sale a la luz y lo bueno que hacemos también sale a la luz.

Por eso, deberíamos menospreciar la burla, es decir darle menos precio. Traducido es: ignorarla. Cancelemos todo lo que nos menosprecie; rechacemos todo lo que nos achique; no le demos tanta importancia a lo que no tiene en verdad importancia. Sigamos creciendo, bien enfocados. La vida es maravillosa.

